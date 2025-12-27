Коробка передач Toyota UA80 ломается без предупреждения: на компанию подают в суд

Надежность Toyota в последнее время подвергается серьезным вопросам со стороны владельцев ее новых машин. Недавно на компанию подали в суд за неисправность ее автоматической 8-ступенчатой коробки передач UA80, которая по словам истцов, склонна к преждевременному выходу из строя.

В последних слушаниях владельцы машин с такой трансмиссией утверждают, что АКПП UA80 способна снизить срок службы автомобиля и его рыночную привлекательность на вторичном рынке из-за проблем, возникающих задолго до окончания типичного цикла эксплуатации машины.

Последний иск, касающийся неисправности трансмиссии, был подан обладателем Toyota Camry XSE 2020 года выпуска из США. По словам мужчины, он слышал странные шумы, исходящие из его коробки передач. После обращения в дилерский центр Toyota ему сообщили, что трансмиссию придется заменить.

«Тойота» согласилась оплатить стоимость новой коробки передач, но отказалась компенсировать цену ее установки на машину.

Селектор трансмиссии Toyota UA80

Согласно жалобам, трансмиссия UA80 обладает двумя основными дефектами. Первый является механическим: внутри АКПП накапливается избыточное тепло, ускоряющее износ и ухудшающее качество трансмиссионной жидкости.

Вторая потенциальная неисправность связана с программным обеспечением. Проблемное ПО приводит к раннему переключению коробки передач на повышенную передачу и преждевременно включает муфту гидротрансформатора, создавая излишнюю нагрузку на ключевые внутренние компоненты.

В иске говорится, что Toyota знала о проблемах с ее 8-скоростной АКПП еще на этапе испытаний на договечность, но все равно установила ее в свои машины.

В числе автомобилей, которые используют неисправную трансмиссию, в судебных делах значатся также:

Lexus TX, Lexus ES, Lexus RX, Toyota RAV4, Toyota Avalon, Toyota Sienna, Toyota Camry, Toyota Grand Highlander и Toyota Highlander разных годов выпуска (с 2017 по настоящее время).