В России начали продавать машину, которая в Германии реже остальных проваливает техосмотр

Германия известна тем, что строго относится к техническому состоянию автомобилей. Чтобы его контролировать была создана организация TÜV, которая проводит для машин в стране аналог нашего техосмотра.

Но если в России пройти его может даже почти любой автомобиль, то в Германии сделать это получается только у самых качественных моделей. Одна из них накануне начала продаваться в РФ неофициально.

Honda Jazz 2025

Как выяснила редакция нашего сайта, несколько «серых» автосалонов начали предлагать в России Honda Jazz. Согласно статистике TÜV за 2025 год, этот автомобиль реже остальных проваливал техосмотры в Германии среди машин возрастом от 2 до 3 лет.

На долю Jazz пришлось всего 2,4% неудачных проверок, что стало лучшим показателем в его возрастной категории.

Honda Jazz 2025

Напомним, Honda Jazz является разновидностью модели Honda Fit для Европы. Машина в актуальном четвертом поколении продается в «Старом Свете» с 2019 года.

Интерьер Honda Jazz 2025

В Россию новый Jazz прибыл из одной из страны ЕС. Машина оснащена безальтернативным для нее гибридный силовым агрегатом e:HEV на базе полуторалитрового ДВС. Максимальная мощность этого мотора в паре с двумя электрическими двигателями равна 109 лошадиным силам (253 Нм). Коробка передач – CVT, привод – передний.

Стоимость новых Honda Jazz в РФ начинается от 2,2-миллионов рублей и доходит до 3 миллионов 590 тысяч рублей (за кросс-версию Crosstar).