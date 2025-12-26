ДомойАвтоновости сегодняВнедорожник Honda Element нового поколения обретает форму

Внедорожник Honda Element нового поколения обретает форму

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 26 в 15.10.39

На заре 2000-х в линейку автомобилей Honda вошел внедорожник Element. Машина выделялась угловатым дизайном, просторным трансформируемым салоном, нетривиальной конструкцией дверей и родством с бестселлером CR-V, но так и не стала популярной. 

С 2003 года продажи «Элемента» неизменно падали, что заставило в конце 2010-го руководство «Хонды» отказаться от этой модели.

honda patent 3 669828753a882
Патент загадочного кемпер-внедорожника Honda

В 2024-м появились первые слухи на тему возрождения Element, когда Honda запатентовала похожий по формату автомобиль в виде кемпера. 

Снимок экрана 2025 12 26 в 15.10.07
Спекулятивный рендер нового Honda Element

Цифровой художник «Digimods Design» полагает, что знает как будет выглядеть новый «Элемент», если ему и в правду дадут «зеленый свет». Дизайнер опубликовал первые рендеры такого автомобиля и предположил, что может во многом оказаться похожей на предшественника.

Машина на изображениях сохранила угловатые формы кузова, но стала выглядеть гораздо современнее.

Ей достались круглые фары со светодиодными ДХО, крупная по сегодняшним меркам решетка радиатора, сложный бампер с двумя прорезями под воздухозаборники посередине, а также вертикальные задние фонари, два двухствольных патрубка выхлопа, багажник на крыше и небольшой спойлер прямо за ним. 

Снимок экрана 2025 12 26 в 15.10.26
Спекулятивный рендер нового Honda Element

Чего можно ждать от технической стороны этой модели, если она появится в продаже, пока сказать сложно. Патент Honda 2024-го года с большой долей вероятности демонстрировал не автомобиль с ДВС, а электрокар. 

Впрочем, если проект действительно решат реализовать в ближайшие годы, все еще может поменяться кардинальным образом.

Фото:Digimods Design

