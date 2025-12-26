Скандальный внедорожник с моторами BMW превратили в мини-автодом мечты, которому не страшен снег и грязь

Летом 2022 года компания Ineos начала продавать свой первый внедорожник Grenadier. Машину тут же прозвали идейным преемником классического Land Rover Defender. Автопроизводитель наделил ее моторами BMW.

Запуск автомобиля сопровождался скандалом из-за того, что Land Rover посчитал дизайн внедорожника Ineos плагиатом, но доказать это в суде так и не смогла.

Ineos Grenadier с модулем Silenus

Прошло 3 года и Grenadier приглянулся компаниям, создающим автокемперы. Одна из них – «Alu-Cab». Специалисты этой фирмы предлагают не просто переделать внутреннее убранство внедорожника в жилой отсек, но и наделить машину комплектом переоборудования крыши, что сделает из нее аналог 2-этажной квартиры на колесах.

Модуль Alu-Cab Silenus

Система модернизации Grenadier носит имя Silenus и требует вырезания отверстия в крыше совершенно нового автомобиля. Внутри нее предусмотрена удобная спальная платформа с матрасом, на которой с легкостью разместятся до двух взрослых человек.

Для холодных климатических условий в систему можно интегрировать дизельный или бензиновый воздушный обогреватель, который легко подключить к штатному топливному баку.

Находиться днем внутри внедорожника можно на нижнем этаже, где вместо стандартных сидений установлен импровизированный диван, кухонный гарнитур с индукционной плитой, ящиками и выдвижной раковиной, а также холодильник.

В комплектацию входят два порта USB и USB-C, оснащенные выключателями для предотвращения разрядки аккумулятора. Кроме того, на крыше имеется встроенный разъем Anderson для подключения солнечных батарей и светодиодного освещения как внутри, так и снаружи кемпера.

Разработчик автодома на базе Ineos Grenadier утверждает, что за счет рамной конструкции кузова, системы постоянного полного привода с «понижайкой» и мощных турбомоторов BMW заехать на этом импровизированном доме на колесах можно заехать в самую глушь, не опасаясь застрять по пути и испытать проблемы с поиском помощи.

Выпуск модуля переделки салона Grenadier осуществляется в Южной Африке. Его цена составляет минимум 11 тысяч долларов без учета стоимости установки и дополнительного оборудования (примерно 870 тысяч рублей).