Редчайший, но «укатанный» Nissan Skyline, вот-вот станет объектом охоты коллекционеров

Nissan Skyline во всех своих простых ипостасях уступала по вниманию версии GT-R, но в истории этого автомобиля был один редкий экземпляр этой модели, о котором мало кто знает.

Речь идет о специальной модификации Skyline R33 Autech, которая по характеристикам была способна сравниться даже с GT-R. Именно поэтому на ее кузове красовался шильдик GT-R Autech.

Машина разделяла основные компоненты с 2-дверным GT-R (R33), в том числе задействуя его мотор, коробку передач и подвеску.

Nissan Skyline GT-R Autech 1998

Суммарно с конвейера сошло 416 таких автомобилей. Все они находились в Японии, но недавно два из них появились в продаже в США. Оба экземпляра 1998 года выпуска оборудованы 2,6-литровым твин-турбомотором Nissan RB26DETT рабочим объемом 2,6-литра.

Его официальная мощность составляет 276 лошадиных сил, но в реальности производительность двигателя выходила за рамки этих цифр, причем значительно.

Nissan Skyline GT-R Autech 1998

Как и все GT-R этой же генерации, версия Autech обладает системой полного привода ATTESA и 5-скоростной МКПП.

Салон Nissan Skyline GT-R Autech 1998

Один из выставленных на продажу в США экземпляров этой модели обладает порядковым номером 247. Машина проехала 239 тысяч 939 километров и находится в далеко не самом идеальном состоянии, но ценителям линейки GT-R это вряд ли будет сильно важно.

Стоимость автомобиля составляет 44 тысячи 985 долларов (3,5-миллиона рублей). Седан найдет себе нового хозяина, скорее всего, уже совсем скоро.