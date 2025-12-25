Представлен вездеход-автодом с жилым отсеком как в гостиницах на 5 звезд

Компания «EarthRoamer», специализацией которой является выпуск продвинутых автодомов, представила обновленный кемпер LTx. Особенность этой модели – жилой отсек, который по комфорту сопоставим с номером в 5-звездочной гостинице.

В основе автодома лежит Ford F-550. Машина оборудована 6,7-литровым дизельным мотором Power Stroke и представляет собой почти танк на колесах, способный служить своему обладателю на протяжении десятилетий.

Владельцы смогут персонализировать интерьер кемпера, в том числе выбрав компоновку, цветовую гамму, материалы и оснащение жилого отсека, полностью выполненного из углеволокна.

EarthRoamer LTx

Автодом создан таким образом, чтобы успешно преодолевать даже самые суровые дорожные и погодные условия.

Внутри для путешественников есть все, чтобы чувствовать себя комфортно даже в самых отдаленных уголках планеты.

Можно рассчитывать на спальную зону, гостиную с большим угловым диваном и столом посередине, кухню с раковиной, холодильником, духовым шкафом, стиральной машиной с сушилкой, а также душевой-туалетом.

В LTx на поездку предусмотрено 100 галлонов чистой воды и 95 галлонов для топлива. Машина оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 18 кВт/ч, который питает все бытовые приборы кемпера: от кондиционера до кофеварки. Заряжается батарея от солнечных панелей мощностью 1480 Вт.

В арсенал внедорожного автодома вошел также инвертор мощностью 9000 Вт, усовершенствованный генератор для бесперебойного электропитания и универсальное зарядное устройство.

Стоимость кемпера уже раскрыта. За EarthRoamer LTx будут просить от 825 тысяч долларов (65 миллионов рублей). Первые экземпляры таких автодомов доедут до своих покупателей только в 2027 году.