ДомойАвтоновости сегодняПредставлен вездеход-автодом с жилым отсеком как в гостиницах на 5 звезд

Представлен вездеход-автодом с жилым отсеком как в гостиницах на 5 звезд

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия earthroamer ltx 1

Компания «EarthRoamer», специализацией которой является выпуск продвинутых автодомов, представила обновленный кемпер LTx. Особенность этой модели – жилой отсек, который по комфорту сопоставим с номером в 5-звездочной гостинице.

В основе автодома лежит Ford F-550. Машина оборудована 6,7-литровым дизельным мотором Power Stroke и представляет собой почти танк на колесах, способный служить своему обладателю на протяжении десятилетий.

Владельцы смогут персонализировать интерьер кемпера, в том числе выбрав компоновку, цветовую гамму, материалы и оснащение жилого отсека, полностью выполненного из углеволокна. 

Копия earthroamer ltx rear 1
EarthRoamer LTx

Автодом создан таким образом, чтобы успешно преодолевать даже самые суровые дорожные и погодные условия. 

1 10

Внутри для путешественников есть все, чтобы чувствовать себя комфортно даже в самых отдаленных уголках планеты.

2 7
3 5

Можно рассчитывать на спальную зону, гостиную с большим угловым диваном и столом посередине, кухню с раковиной, холодильником, духовым шкафом, стиральной машиной с сушилкой, а также душевой-туалетом. 

4 4
5 2

В LTx на поездку предусмотрено 100 галлонов чистой воды и 95 галлонов для топлива. Машина оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 18 кВт/ч, который питает все бытовые приборы кемпера: от кондиционера до кофеварки. Заряжается батарея от солнечных панелей мощностью 1480 Вт.

В арсенал внедорожного автодома вошел также инвертор мощностью 9000 Вт, усовершенствованный генератор для бесперебойного электропитания и универсальное зарядное устройство.

Стоимость кемпера уже раскрыта. За EarthRoamer LTx будут просить от 825 тысяч долларов (65 миллионов рублей). Первые экземпляры таких автодомов доедут до своих покупателей только в 2027 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:EarthRoamer

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыт самый надежный седан Lexus: его советуют к...

В самый большой автомобиль в мире помещается двухэтажная...

Один седан Audi должен был положить на лопатки...

Новое поколение бюджетного компакта Toyota показалось неофициально

В Германии продают «русский Jeep»

Бюджетный минивэн (кемпер) Dacia Sandman, который все так...

Самый дорогой седан Hyundai вот-вот обновится и посоперничает...

Безупречный кроссовер для дам начали продавать в России...

5-дверный Suzuki Jimny превратят в Японии в «Охотника...

Honda разбила надежду поклонников Prelude

Представлен крутой автодом-прицеп для суровых зим с печным...

Знаменитая японская дорога пролегает между двумя 20-метровыми снежными...

Футуристичный минивэн Toyota Kayoibako станет предвестником нового поколения...

Бывший SsangYong выпустит конкурента Kia Tasman: рассекречены сроки...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+