Один седан Audi должен был положить на лопатки BMW M3 E36, но так и не поступил в производство

Текст: Алиса Шашкова
audi rs2 sedan 1

В 90-х годах Audi подарила миру одну из своих культовых и впечатляющих моделей, помимо Quattro Sport. Автомобиль получил название RS2 Avant и создавался в сотрудничестве с Porsche. Но мало кто знает, что параллельно с этой машиной бренд из Ингольштадта разработал седан RS2, так и не поступивший в производство.

В общей сложности «Ауди» построила всего 4 прототипа таких автомобилей: два собственных, созданных на базе модифицированной 4-дверки S2, и еще два в сотрудничестве с внешним партнером. 

Прототип седана Audi RS2

Технический седан полностью копировал черты RS2 Avant и оснащался 5-литровым турбомотором на 315 лошадиных сил (410 Нм). Машине достались тормоза Porsche, усиленная подвеска и кузов. 

Ожидалось, что с этой моделью Audi навяжет конкуренцию BMW M3 E36, но все пошло не так и проект внезапно был свернут. 

audi rs2 sedan 2 1
Прототип седана Audi RS2

Журнал «Auto Motor und Sport» объясняет отказ от запуска седана RS2 в серию рядом обстоятельств. Во-первых, производство модели, на основе которой был создан RS2 (Audi 80), завершилось летом 1994 года.

Вместе с ней исчезла и эта платформа. На смену «восьмидесятки» пришла первая генерация A4 (B5), но 5-цилиндровый двигатель для этого автомобиля уже не предлагался. 

audi rs2 sedan 3
Интерьер прототипа седана Audi RS2

Во-вторых, «Ауди» удалось продать всего 306 экземпляров седана S2. Низкий спрос и последующие изменения превратили этот проект в нерентабельный.

Сегодня о том проекте и эпохе напоминает лишь один прототип седана RS2, выставленный в музее Audi в Ингольштадте. 

Фото:Audi
ИСТОЧНИК:Auto Motor und Sport

