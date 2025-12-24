Бюджетный минивэн (кемпер) Dacia Sandman, который все так сильно ждали, оказался фейком

Начиная с 2023 года соцсети заполоняют сенсационные видеролики и статьи, посвязенные планам Dacia по выпуску ультрасовременного, но при этом бюджетного минивэна (кемпера).

Но за броскими заголовками и порой очень реалистичными рендерами скрывалась лишь одна правда: все это фейк. Никакой Dacia Sandman не появится ни в 2025, ни в 2026-м, ни даже в 2027 году.

Откуда взялись эти слухи? В 2022-2023-м годах Dacia запустила новый компактвэн Jogger. Этот построенный на платформе CMF-B минивэн/универсал стал настоящим хитом среди семейных покупателей и тех, кто ценит активные путешествия благодаря кемпер-версии Sleep Pack.

Рендер минивэна (кемпера) Dacia Sandman

Успех машины был мгновенным, что порадило домыслы о планах Dacia выпустить гораздо более крупный и вместительный автомобиль.

Масло в огонь подлил якобы попавший в объективы журналистов макет похожего по формату минивэна, замеченного в отделе разработок Dacia.

Макет минивэна, замеченного в отделе разработок Dacia

Видеоролики в интернете, обещавшие скорый дебют такой машины, собирали сотни тысяч или даже миллионы просмотров. А количество спекулятивных рендеров превышало все мыслимые пределы.

Однако, как оказалось, все видеосюжеты и изображения были созданы ИИ или обработаны в Photoshop.

Сама Dacia никогда не анонсировала подобный проект, а в официальных документах ни этой компании, ни Renault Group он никогда не фигурировал.