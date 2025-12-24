ДомойАвтоновости сегодняБезупречный кроссовер для дам начали продавать в России по приятной цене

Безупречный кроссовер для дам начали продавать в России по приятной цене

Текст: Михаил Романченко
Копия cattouchret 1

Небольшой «паркетник» Suzuki Xbee появился в продаже в Японии 8 лет назад. Машина была спроектирована на базе компакта Hustler, но оказалась крупнее своего прародителя. 

В октябре 2025 года автомобиль был впервые обновлен за долгие годы, а теперь, как выяснила наша редакция, его можно купить и в России. Причем за относительно небольшие для новых машин по нынешним меркам деньги.

oEJvLl0x6Q 1
Suzuki Xbee 2025

Suzuki XBee можно назвать идеальным автомобилем для дам. Во-первых это кроссовер с высоким дорожным просветом и пластиковым обвесом, защищающим лакокрасочное покрытие машины от небрежного вождения.

Во-вторых у него есть система полного привода, а компактные размеры позволяют легко маневрировать и парковаться даже в максимально тесных условиях.

FwANExb1QE 1
Интерьер Suzuki Xbee 2025

Длина машины равна 3,8-метрам, а расстояние между осями составляет 2,4-метра. Внутри может с комфортом разместиться до четырех человек, для которых предусмотрены подогревы сидений, порты USB для зарядки гаджетов, климат-контроль и множество мест для хранения мелочей. 

BRHOXPCXNn 1
Интерьер Suzuki Xbee 2025

Приехавшие в Россию Suzuki Xbee оснащены новым 1,2-литровым двигателем Z12E, который ранее достался реформенному Swift. Его мощность составляет 81 лошадиную силу, а максимальный крутящий момент равен 109 Нм. Привод можно выбирать как между передним, так и полным, но в качестве трансмиссии доступен исключительно вариатор.

Стоимость новых Suzuki Xbee, предложенных сейчас во Владивостоке «серыми» автосалонами, составляет 1 миллион 800 тысяч рублей. 

Фото:Suzuki

