Футуристичный минивэн Toyota Kayoibako станет предвестником нового поколения Roomy

В 2016 году Toyota начала продавать минивэн Roomy, который остается в строю по сегодняшний день. Для машины уже давно назрела крупная модернизация, предвестником которой, как оказалось, может стать представленный совсем недавно концепт-кар.

Речь идет о прототипе Kayoibako, удивившим публику минувшего автосалона в Токио своими футуристичными решениями. Японская пресса утверждает, что этот шоу-кар послужит в качестве прародителя для совершенно нового Roomy.

Концепт-кар Toyota Kayoibako

У концепт-кара Kayoibako реформенный «Руми» должен позаимствовать его дизайнерские решения, в том числе переднюю часть с прямоугольной декоративной панелью в сочетании с С-образными фарами и большими окнами по всему периметру кузова.

Сзади новый Roomy может обзавестись вертикальными фонарями, а в салоне должен приобрести информационно-развлекательную систему с 10,5-дюймовым сенсорным экраном. «Мультимедийка» будет поддерживать Apple CarPlay, а также Android Auto.

Интерьер концепт-кара Toyota Kayoibako

Общий дизайн и компоновка внутри машины будут изменены, а материалы станут более качественными.

Что касается силовой установки, то инсайдеры пророчат для нового Roomy гибридную систему e-Smart нового поколения с двумя электромоторами, используемыми в качестве основного привода.

Их максимальная мощность вместе с 1,2-литровым ДВС, выступающим в качестве генератора, составит примерно 106 лошадиных сил, а средний расход топлива бензиново-электрической системы будет равен 3,3-литрам на 100 км.

Презентовать новый Toyota Roomy могут в 2027 году.