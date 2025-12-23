ДомойАвтоновости сегодняБывший SsangYong выпустит конкурента Kia Tasman: рассекречены сроки релиза

Бывший SsangYong выпустит конкурента Kia Tasman: рассекречены сроки релиза

Михаил Романченко
SsangYong с недавних пор носит имя KGM и активным образом расширяет линейку моделей, не связанных с прежними автомобилями компании. Одним из таких проектов является некий новый пикап, позиционирующийся как конкурент Kia Tasman. 

Машина должна выступить в роли преемницы актуального утилитарника Musso Sports и получит имя Q300. Накануне корейская пресса рассекретила сроки дебюта этого автомобиля.

Фото прототипа пикапа KGM Q300

По информации корейских СМИ, 22 декабря KGM провела совещание по вопросам качества, в рамках которого было заявлено, что презентация пикапа Q300 может состояться в первом квартале 2026 года. 

Предлагать такой автомобиль, по слухам, будут как с бензиновым двигателем, так и дизельным. 

Судя по ранее опубликованным шпионским фото, внешне KGM Q300 окажется сильно похожим на кроссоверы Torres, получив аналогичную решетку радиатора, фары и бамперы. 

Интерьер прототипа пикапа KGM Q300

В салоне, если верить просочившимся в интернет снимкам, пикап ждет появления крупного планшета мультимедийной системы на центральной консоли, беспроводной зарядки для гаджетов, электронного стояночного тормоза и селектора трансмиссии, а также шайбы с несколькими внедорожными ездовыми режимами.

Предлагать пикап собираются в нескольких версиях: в обычной и удлиненной. Ожидается, что машина окажется крупнее своего предшественника KGM Musso Sports, вместительнее и дороже.

Продажи машины на рынке Южной Кореи начнутся весной 2026 года.

Фото:KGM, соцсети

