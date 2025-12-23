ДомойАвтоновости сегодняУ Suzuki Jimny появилась экстремальная версия «под Land Rover»

У Suzuki Jimny появилась экстремальная версия «под Land Rover»

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
267984315

Немецкое тюнинг-ателье «Carpoint», ранее успевшее отметиться переделкой популярных европейских кроссоверов Dacia Duster и Dacia Bigster, взялась за японскую технику.

В основу нового проекта этой фирмы лег никто иной как внедорожник Suzuki Jimny в 3- и 5-дверной версиях. Машина прошла через ту же схему доработок, что и в случае с моделями Dacia, изменившись снаружи практически до неузнаваемости.

267984311
Suzuki Jimny Redust

В комплект доработок, получивший название Redust, вошли нестандартные бамперы, пластиковые расширители колесных арок, экспедиционный багажник на крыше и внедорожные покрышки. Но наиболее заметные перемены произошли спереди автомобиля.

«Джимни» досталась новая «маска», окружающая решетку радиатора и фары, благодаря которой автомобиль стал похож на предыдущие поколения британского внедорожника Land Rover Defender. 

267984332
Suzuki Jimny Redust

Кроме того, внедорожнику оказались положены дополнительные элементы освещения и воздухозаборники на капоте, заимствованные у Mercedes-Benz G-Class, трубчатая защита переднего и заднего бамперов и подвеска с увеличенным дорожным просветом. 

267984310
Suzuki Jimny Redust

В агрегатную сторону машин Carpoint традиционно не вмешивается, поэтому продавать «экстремальные» Suzuki Jimny будут с их оригинальным 1,5-литровым атмосферным мотором K15B на 102 лошадиные силы. 

267984330
Suzuki Jimny Redust

Сколько будет стоить переоборудование японского внедорожника в вездеход, напоминающий по виду Land Rover Defender, авторы комплекта доработок пока не рассказывают.

Фото:CarPoint

Читайте также:

Последние новости:

Футуристичный минивэн Toyota Kayoibako станет предвестником нового поколения...

Бывший SsangYong выпустит конкурента Kia Tasman: рассекречены сроки...

Раскрыты важные детали масштабной модернизации Mitsubishi Delica

Самый маленький кроссовер Mazda будет стоить дешевле Lada...

Внедорожник-хит среди рыболовов и охотников может измениться до...

Этот автомобильный бренд сверг Subaru с трона самого...

Хардкорный внедорожник Kia против Toyota Land Cruiser может...

Toyota готовит революцию в сегменте городских автомобилей с...

В Германии переделали российскую Lada в микроквартиру на...

Один из самых хорошо сохранившихся Ferrari Enzo в...

Загадка забытых на офисной парковке в Германии Lancia...

Полный провал: новый кроссовер Suzuki, который ввозили в...

Новая Toyota GR Celica может появится в автосалонах...

На продажу выставлен уникальный Nissan GT-R R35, переделанный...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+