У Suzuki Jimny появилась экстремальная версия «под Land Rover»

Немецкое тюнинг-ателье «Carpoint», ранее успевшее отметиться переделкой популярных европейских кроссоверов Dacia Duster и Dacia Bigster, взялась за японскую технику.

В основу нового проекта этой фирмы лег никто иной как внедорожник Suzuki Jimny в 3- и 5-дверной версиях. Машина прошла через ту же схему доработок, что и в случае с моделями Dacia, изменившись снаружи практически до неузнаваемости.

Suzuki Jimny Redust

В комплект доработок, получивший название Redust, вошли нестандартные бамперы, пластиковые расширители колесных арок, экспедиционный багажник на крыше и внедорожные покрышки. Но наиболее заметные перемены произошли спереди автомобиля.

«Джимни» досталась новая «маска», окружающая решетку радиатора и фары, благодаря которой автомобиль стал похож на предыдущие поколения британского внедорожника Land Rover Defender.

Suzuki Jimny Redust

Кроме того, внедорожнику оказались положены дополнительные элементы освещения и воздухозаборники на капоте, заимствованные у Mercedes-Benz G-Class, трубчатая защита переднего и заднего бамперов и подвеска с увеличенным дорожным просветом.

Suzuki Jimny Redust

В агрегатную сторону машин Carpoint традиционно не вмешивается, поэтому продавать «экстремальные» Suzuki Jimny будут с их оригинальным 1,5-литровым атмосферным мотором K15B на 102 лошадиные силы.

Suzuki Jimny Redust

Сколько будет стоить переоборудование японского внедорожника в вездеход, напоминающий по виду Land Rover Defender, авторы комплекта доработок пока не рассказывают.