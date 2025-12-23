Внедорожник-хит среди рыболовов и охотников может измениться до неузнаваемости

Не так давно Toyota представила новое поколение пикапа Hilux, удивив в случае с ним совершенно новым оформлением передней части кузова. А теперь, похоже, аналогичные дизайнерские решения ждут другую рамную модель, построенную на том же шасси.

Речь идет о внедорожнике Fortuner, который вот-вот переберется в новую генерацию. Бюджетный японский вездеход, пользующийся высокой популярностью в среде адептов активного отдыха (рыбаков и охотников) за свою неприхотливость и отличные внедорожные качества, должен сменить поколение в конце 2026 – начале 2027 года.

Неофициальный рендер нового Toyota Fortuner

Латиноамериканский цифровой художник Kleber Silva из студии «KDesignAG» полагает, что новый Toyota Fortuner получит неузнаваемую внешность в сравнении с предшественником. Особенно спереди и сзади.

Дизайнер опубликовал рендеры такого внедорожника, наделив его теми же экстерьерными решениями, что ранее достались новой генерации пикапа Toyota Hilux.

В их числе оказались другие фары с новой светодиодной «начинкой», имитирующие «злой» взгляд, многоуровневую решетку радиатора, сложный по конструкции бампер, а также крупный блок задних фонарей, встроенный в массивную дверь багажника в стиле свежих Prado и 4Runner.

Неофициальный рендер нового Toyota Fortuner

Инсайдеры предполагают, что вместе с платформой IMV, вновь заимствованной у Hilux, новый Fortuner унаследует у утилитарной модели и ее оснащение.

Свежий «Хайлакс», напомним, пока заявлен как электрокар, но в будущем под его капот пророчат 2,8-литровый дизельный мотор мощностью свыше 200 лошадиных сил. Скорее всего этот же ДВС достанется и свежему Fortuner. А вот что касается электромоторов, то шансы на превращение этой внедорожной модели в «электричку» минимальны.