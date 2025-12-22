Toyota готовит революцию в сегменте городских автомобилей с новым Yaris

ДомойАвтоновости сегодняToyota готовит революцию в сегменте городских автомобилей с новым Yaris

Если в сегменте гибридных автомобилей машиной, с которой ассоциируется Toyota, является Prius, то в классе ситикаров это звание принадлежит Yaris.

Хэтчбек, впервые выпущенный в 1999 году, должен перебраться в новое поколение уже совсем скоро. И совершить революцию в сегменте городских машин. 

Ожидается, что новая генерация Yaris будет запущена в 2027 году, то есть чуть больше, чем через год. И появится сразу в двух ипостасях – в виде гибрида и полноценного электромобиля. 

Детали технических характеристик таких автомобилей пока не раскрываются, но, скорее всего, машина будет черпать вдохновение с недавней линейки кроссоверов C-HR. 

Новое поколение Toyota Yaris (спекулятивный рендер)

Французский журнал «Auto-Moto» полагает, что с эстетической точки зрения новый Yaris окажется вдохновлен концепцией дизайна, которая ранее была использована в семействе Crown с С-образными блоками фар, многоуровневой решеткой радиатора и спортивными бамперами. 

Компактный кузов никуда не денется, но внутри автомобиль может оказаться немного вместительнее, чем сейчас.

От автомобиля также ждут расширения списка технологий, не говоря уже о системах помощи водителю (ADAS).

Порядок цен на машину станет известен ближе к ее запуску в продажу. Сейчас Toyota Yaris является одним из самых недорогих предложений в сегменте городских авто и стоит заграницей без скидок примерно 30 тысяч долларов (2,3-миллиона рублей).

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

