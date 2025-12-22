ДомойАвтоновости сегодняОдин из самых хорошо сохранившихся Ferrari Enzo в истории хотят продать за...

Один из самых хорошо сохранившихся Ferrari Enzo в истории хотят продать за баснословные деньги

Текст: Ростислав Архипов
Суперкар Ferrari Enzo, названный в честь основателя этого итальянского автопроизводителя, был представлен на автосалоне 2022 года. Машину разработали с использованием технологий Формулы-1 и оснастили 6-литровым бензиновым двигателем V12. 

Суммарно из ворот Маранелло выехало всего 498 экземпляров, поэтому заполучить один из них для многих даже очень богатых коллекционеров сейчас является непростой задачей. Но в следующем месяце у них может появиться шанс.

Ferrari Enzo 2003, выставленный на аукцион RM Sotheby’s

На аукцион собираются выставить один из самых хорошо сохранившихся экземпляров Ferrari Enzo, который «уйдет с молотка» наряду с моделями Ferrari 288, F40, F50, LaFerrari и F80.

Культовый суперкар буквально напичкан гоночными технологиями. Его атмосферный мотор V12 способен развивать мощность в 660 лошадиных сил, разгоняя машину с места до 100 километров в час всего за 3,14-секунды. 

Максимальная скорость Enzo превышает отметку в 355 километров в час, делая его одним из самых быстрых автомобилей своего времени.

Первоначально Ferrari собиралась выпустить всего 399 штук таких суперкаров, но из-за высокого спроса объем пришлось увеличить на 99 штук. 

Утверждается, что выставленный на торги «RM Sotheby’s» экземпляр Enzo 2003 года выпуска находится в безупречном состоянии. Причем в последние 17 лет им владел один человек. Машина окрашена в цвет Rosso Corsa и обладает пробегом всего в 1200 километров. 

Аукцион состоится 23 января. Лот могут реализовать по цене от 5 до 6 миллионов долларов (400 – 480 миллионов рублей).

