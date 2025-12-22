Загадка забытых на офисной парковке в Германии Lancia Delta Integrale HF и Thema «Ferrari»

В 1980-х и 1990-х годах седаны были одним из самых популярных типов автомобилей для тех, кто искал комфорт, роскошь и спортивность.

Одними из тех автомобилей, что воплощали в себе все эти качества, были 4-дверки Lancia Delta Integrale HF и Lancia Thema «Ferrari» 8.32.

Сегодня это очень ценные автомобили в среде коллекционеров, поэтому когда две эти машины недавно нашли брошенными на одной из офисных парковок в Германии, это показалось многим крайне странным.

Случайно найденные на офисной парковке в Германии автомобили Lancia Delta Integrale HF и Lancia Thema «Ferrari» 8.32

Фотографии Lancia Delta Integrale HF и Lancia Thema «Ferrari» 8.32, родом из 80-х, которые стоят на офисной парковке на протяжении нескольких лет. Их кузова покрыты грязью и завалены листьями, поэтому, вероятно, сейчас они не нужны своему владельцу.

Что самое интересное, у Integrale HF есть действующий техосмотр, который, судя по документам в Сети, действителен до марта следующего года. У Thema 8.32 его срок действия истек еще в 2023 году.

Lancia Delta Integrale HF и Lancia Thema «Ferrari» 8.32 внутри

В комментариях к посту с фотографиями пользователи выдвинули несколько вариантов, почему столь ценные седаны оказались никому не нужны.

Либо тот, кому принадлежали эти легендарные автомобили, ушел из жизни, либо он все еще жив, но по каким-то причинам в последнее время не может о них заботиться.