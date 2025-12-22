Новая Toyota GR Celica может появится в автосалонах в апреле 2028 года: известна предварительная цена

В прошлом году президент компании Toyota Юки Накаджима подтвердил слухи о том, что автопроизводитель собирается возродить в своей линейке моделей название Celica.

Разработку машины поручили ателье Gazoo Racing, которое выпустит этот автомобиль с собственными шильдиками.

Журналисты полагали, что премьера концептуального варианта GR Celica состоится этой осенью на автосалоне в Токио, но машину так и не показали.

Как сообщает портал «Best Car», официальный запуск этого спорткупе «Тойоты» состоится в апреле 2028 года, но мировой дебют автомобиля запланирован на Токийский автосалон 2027 года.

Toyota GR Celica (спекулятивные рендеры)

Toyota GR Celica должна стать первой полноприводной моделью японского автопроизводителя со среднемоторной компоновкой.

Автомобилю может достаться футуристичный дизайн, напоминающий современные суперкары, с множеством продвинутых аэродинамических решений и мускулистыми колесными арками.

В качестве движущей силы машина, скорее всего, задействует 2-литровый турбомотор следующего поколения, полностью лишенный электрического довеска. Его мощность должна составить порядка 400 лошадиных сил.

Toyota собирается добиться того, чтобы новая GR Celica была очень легким автомобилем. Для этого капот, крышка багажника и крыша купе будут изготовлены из углеволокна.

Сколько будет стоить машина пока неизвестно, но инсайдеры пишут о том, что ориентировочная цена новой GR Celica может составить от 7 до 8 миллионов иен (3,6 – 4,1-миллиона рублей).