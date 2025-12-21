Царь внедорожных минивэнов вернет звание бескомпромиссного «проходимца» в новом поколении

ДомойАвтоновости сегодняЦарь внедорожных минивэнов вернет звание бескомпромиссного «проходимца» в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Минивэн Mitsubishi Delica текущего поколения D:5 в строю с далекого 2007 года. В предыдущих итерациях эта модель была отличным «проходимцем», способным штурмовать даже те препятствия, что предназначены для внедорожников, но в нынешнем виде представляет собой скорее кроссвэн с увеличенным дорожным просветом. 

В долгожданной новой генерации эта модель обещает вернуться к корням, значительно улучшив свои качества, демонстрируемые на проселочных дорогах. 

По информации портала «Best Car», Delica D:6 увеличится в габаритах и станет более вместительным автомобилем. 

Журналисты пишут, что машине достанется усовершенствованная система полного привода S-AWC, которая сделает ее лучшей по характеристикам за всю историю модели, причем как по поведению на дороге, так и за ее пределами.

Машину также оснастят камерами, отображающими ситуацию под днищем, что станет полезной опцией для тех, кто предпочитает преодолевать сложное бездорожье.

В подкапотном пространстве минивэна-внедорожника должна разместиться гибридная силовая установка с емкой батареей, способной проезжать дальние дистанции исключительно на электротяге. 

Mitsubishi Delica D:6 (спекулятивный рендер)

Автомобиль должен получить полностью новую футуристичную внешность, которая будет пересекаться с актуальным лишь частично.

Новой Delica D:6, судя по рендерам, гуляющим в Сети, достанется многоуровневая головная оптика, скрытые ручки дверей, широкий пластиковый обвес по периметру кузова и крупный П-образный фонарь сзади.

В продажу популярный японский минивэн, по слухам, поступит ближе к 2028 году.

Фото:Best Car

