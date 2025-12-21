ДомойАвтоновости сегодняНовый электрический BMW X3 «взорвал» европейский рынок: машину раскупили на весь 2026...

Новый электрический BMW X3 «взорвал» европейский рынок: машину раскупили на весь 2026 год

Текст: Михаил Романченко
После премьеры на мюнхенской выставке IAA Mobility Show в сентябре этого года новый электрический кроссовер iX3 уже превзошел по заказам свой бензиновый аналог X3 в Германии. А теперь популярность этого компактного баварского батарейного SUV вышла на новый уровень.

Как сообщает портал «BMWBlog» со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании в «Старом свете», европейский спрос почти полностью покрыл весь запланированный производственный тираж iX3 на 2026 год, хотя машина еще даже не поступила в автосалоны.

BMW iX3 2025

Напомним, сейчас все экземпляры BMW iX3 сходят с конвейера нового венгерского завода автопроизводителя в Дебрецене. В 2026 году выпуск этой популярной модели наладят также в китайском Шэньяне (с удлиненной колесной базой), а в 2027 году в Мексике (завод в Сан-Луис-Потоси).

Новый кроссовер BMW iX3 представляет собой автомобиль, совершенно непохожий на бензиновый X3 ни в одном из аспектов. Машина построена на основе концепции Neue Klasse и выделяется новейшей электрической платформой шестой генерации с поддержкой напряжения 800 вольт. 

Платформа нового BMW iX3

Пока этот «паркетник» предлагается покупателям в двухмоторной версии с системой полного привода, максимальная отдача которой составляет 469 лошадиных сил и 645 Нм.

Интерьер нового BMW iX3

Запас хода автомобиля равен 805 км. В будущем у нового iX3 появятся более простые исполнения, которые будут стоить дешевле нынешних базовых 69 тысяч евро (6,5-миллиона рублей).

