Брата Kia Sportage от Hyundai ждут радикальные перемены в пятом поколении

Соплатформенный кроссоверу Kia Sportage автомобиль Hyundai Tucson появился на свет в своем актуальном поколении в 2020 году. Рестайлинг этой модели состоялся спустя три года, а теперь корейский бестселлер близок к тому, чтобы перебраться в пятую по счету генерацию.

Тестовые прототипы новых Tucson уже активно испытываются на дорогах общего пользования, а независимые дизайнеры пытаются предугадать, как будет выглядеть серийная версия таких «паркетников».

Один из своих вариантов дизайна недавно продемонстрировала студия «Digimods Design». В отличие от всех предыдущих фантазий на эту тему, в основу виртуального проекта нового Tucson лег представленный совсем недавно концепт Crater.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

У шоу-кара, который вряд ли получит товарное продолжение, машина унаследовала его узкие фары с графикой в виде пикселей. В остальном это будет совершенно другой автомобиль, не похожий ни на актуальный Tucson, ни на новый прототип Crater.

По слухам, продавать новое поколение брата Kia Sportage от Hyundai будут только с гибридными системами. Дизельных моторов в арсенале Tucson больше не окажется.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Характеристики бензиново-электрических силовых установок, положенных этой модели, не раскрываются, но, скорее всего, в подключаемой (PHEV) версии запас хода машины только на электротяге превысит 100 км.

Презентовать новый Hyundai Tucson собираются в следующем году. В продажу машина может поступить ближе к осени.