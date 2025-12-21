Новый универсал Subaru будет стильным и мощным гибридом

Subaru Levorg остается одним из редких представителей сегмента универсала, сохранившихся на японском авторынке.

Считалось, что новое поколение этого «сарая» представят на выставке в Токио этой осенью, но, похоже, премьера машины отодвинута на более дальний срок.

На днях о третьей генерации Subaru Levorg в японской прессе появились свежие подробности.

Журналисты утверждают, что новый «Леворг» удивит гораздо более агрессивной внешностью, чем может предложить его актуальная генерация.

Subaru Levorg третьего поколения (неофициальный рендер)

Универсалу, по слухам, достанется широкая радиаторная решетка, проходящая через весь передний бампер, новые узкие фары и блоки дневных ходовых огней, угловатые линии боковин кузова и сквозной задний фонарь в форме буквы «П».

Подробности о механических изменениях в Levorg третьего поколения пока не раскрываются, но, по всей видимости, продавать машину будут с мощной гибридной системой S:HEV, в которую входит оппозитный 2,5-литровый бензиновый двигатель, установленный продольно, и соединенный с симметричной системой 4WD.

Помимо производительного гибрида предлагать новый Subaru Levorg, по слухам, собираются также с неэлектрифицированным 1,8-литровым турбомотором, который будет доступен в самых недорогих базовых комплектациях автомобиля.

Выход нового «Субару Леворг» в продажу запланирован на 2027 год.