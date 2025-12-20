ДомойАвтоновости сегодня2 редких Ferrari 308 GTB, найденных в гараже спустя 30 лет, сейчас...

2 редких Ferrari 308 GTB, найденных в гараже спустя 30 лет, сейчас стоят целое состояние

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 20 в 17.21.40

Популярность так называемых «капсул времени» или автомобилей, законсервированных в гаражах на многие десятилетия, в интернете растет с каждым годом. Интерес к подобным находкам со стороны зрителей заставляет блогеров все чаще окунаться в эту тему.

Недавно сразу две интересных «капсулы времени» обнаружили в США. Причем речь идет не о простых машинах, а о невероятно ценных гоночных автомобилях.

Снимок экрана 2025 12 20 в 17.22.14
Ferrari 308 GTB, найденный спустя 30 лет в гараже в США

Легенда гласит следующее. Вдова из Миннесоты после смерти мужа ни разу не заходила в семейный гараж, почти забыв, что находится внутри.

Спустя почти тридцать лет она все же решилась открыть двери этого амбара и была крайне удивлена увидеть там не один, а сразу несколько автомобилей Ferrari 308 GTB в исключительном состоянии.

Снимок экрана 2025 12 20 в 17.22.01
Ferrari 308 GTB, найденный спустя 30 лет в гараже в США

Об этой истории поведали блогеры с канала «WD Detaling», к которым машины отправились на реставрацию.

Первый спорткар представляет собой модель 308 GTB 1977 года выпуска, главной фишкой которого являются «золотистые колеса». Второй еще более редкий (1976 года) был выпущен в количестве всего 800 экземпляров (версия Vetroresina).

Снимок экрана 2025 12 20 в 17.22.52
Отреставрированные Ferrari 308 GTB, найденные спустя 30 лет в гараже в США

После того, как автомобили прошли через процедуру тщательного мытья и детейлинга, их показали нынешней владелице. И судя по видеролику, размещенному в «YouTube», она не смогла сдержать слез.

Снимок экрана 2025 12 20 в 17.29.28
Скриншот с YouTube-канала WD Detailing

Какая судьба ждет две эти машины пока неизвестно, но, сейчас это найденное в гараже «сокровище» стоит порядка 250-300 тысяч долларов за каждый из автомобилей (примерно 20 – 25 миллионов рублей). 

Фото:WD Detailing/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Потенциальный соперник Suzuki Jimny от Fiat показался в...

Известный в Японии микровэн Nissan обрел новую динамичную...

Японский компактный минивэн начального уровня получил дизайн под...

Преемник бестселлера BMW X4 начинает обретать форму

Легендарное спорткупе Mazda столкнулось с проблемами во время...

Спортивный автомобиль Nissan, на который фанаты возлагают большие...

В Россию вернули немецкий кроссовер, который почти не...

Новый пикап Toyota на базе мини-Land Cruiser показали...

Японский минивэн-хит разжился специальной версией «под старину»

Юркий бюджетный «спорткар» Suzuki могут представить осенью-зимой 2026...

«Король внедорожников» возвращается спустя 7 лет с рамной...

В гараже в США нашли Ford GT покрытый...

Рестайлинговый компакт-кроссовер Hyundai Kona показан в новом виде

Соперник Toyota Alphard от Nissan удивил крутящим моментом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+