2 редких Ferrari 308 GTB, найденных в гараже спустя 30 лет, сейчас стоят целое состояние

Популярность так называемых «капсул времени» или автомобилей, законсервированных в гаражах на многие десятилетия, в интернете растет с каждым годом. Интерес к подобным находкам со стороны зрителей заставляет блогеров все чаще окунаться в эту тему.

Недавно сразу две интересных «капсулы времени» обнаружили в США. Причем речь идет не о простых машинах, а о невероятно ценных гоночных автомобилях.

Ferrari 308 GTB, найденный спустя 30 лет в гараже в США

Легенда гласит следующее. Вдова из Миннесоты после смерти мужа ни разу не заходила в семейный гараж, почти забыв, что находится внутри.

Спустя почти тридцать лет она все же решилась открыть двери этого амбара и была крайне удивлена увидеть там не один, а сразу несколько автомобилей Ferrari 308 GTB в исключительном состоянии.

Ferrari 308 GTB, найденный спустя 30 лет в гараже в США

Об этой истории поведали блогеры с канала «WD Detaling», к которым машины отправились на реставрацию.

Первый спорткар представляет собой модель 308 GTB 1977 года выпуска, главной фишкой которого являются «золотистые колеса». Второй еще более редкий (1976 года) был выпущен в количестве всего 800 экземпляров (версия Vetroresina).

Отреставрированные Ferrari 308 GTB, найденные спустя 30 лет в гараже в США

После того, как автомобили прошли через процедуру тщательного мытья и детейлинга, их показали нынешней владелице. И судя по видеролику, размещенному в «YouTube», она не смогла сдержать слез.

Скриншот с YouTube-канала WD Detailing

Какая судьба ждет две эти машины пока неизвестно, но, сейчас это найденное в гараже «сокровище» стоит порядка 250-300 тысяч долларов за каждый из автомобилей (примерно 20 – 25 миллионов рублей).