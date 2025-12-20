Потенциальный соперник Suzuki Jimny от Fiat показался в виде клона Jeep Wrangler

Десятилетия назад в линейку моделей итальянской марки Fiat, которая на тот момент не принадлежала группе Stellantis, входил один интересный внедорожник.
Машина звалась Campagnola и представляла собой продвинутый вездеход, оснащенный честной системой 4WD, двухступенчатой раздаточной коробкой и независимыми подвесками.
С момента ухода Campagnola с конвейера в 1987 году много раз ходили слухи о потенциальном возрождении этой модели, но до реального автомобиля дело так и не дошло.
Томмазо Д’Амико, известный дизайнер, специализирующийся на проектировании виртуальных автомобилей, представил как может выглядеть Fiat Campagnola, если ему дадут возможность вернуться в строй. Существующая только на рендерах машина получила имя Campagnola EXT (отсылка к слову Extreme).
Как видно на опубликованных изображениях, машина копирует по формату родственный Jeep Wrangler, который также принадлежит концерну Stellantis.
Автомобилю достались круглые фары, закрытые металлической решетчатой защитой, выпуклые колесные арки с пластиковыми накладками, многоуровневая решетка радиатора, шноркель, силовые бамперы, а также крупные проушины, предназначенные для закрепления тросов.
Виртуальный внедорожник построен на модульной рамной платформе и по задумке его автора мог бы получить как 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизельный мотор на 200 лошадиных сил, так и 3-литровый бензиновый V6 на 260 «сил».
Появится ли Fiat Campagnola в ближайшем будущем, пока загадка. На данный момент Stellantis работает над электрификацией своих автомобилей и вряд ли решится на подобный проект, особенно с учетом того, что он имеет определенный потенциал отобрать покупателей у хита Jeep Wrangler.