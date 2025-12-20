Потенциальный соперник Suzuki Jimny от Fiat показался в виде клона Jeep Wrangler

Десятилетия назад в линейку моделей итальянской марки Fiat, которая на тот момент не принадлежала группе Stellantis, входил один интересный внедорожник.

Машина звалась Campagnola и представляла собой продвинутый вездеход, оснащенный честной системой 4WD, двухступенчатой раздаточной коробкой и независимыми подвесками.

С момента ухода Campagnola с конвейера в 1987 году много раз ходили слухи о потенциальном возрождении этой модели, но до реального автомобиля дело так и не дошло.

Томмазо Д’Амико, известный дизайнер, специализирующийся на проектировании виртуальных автомобилей, представил как может выглядеть Fiat Campagnola, если ему дадут возможность вернуться в строй. Существующая только на рендерах машина получила имя Campagnola EXT (отсылка к слову Extreme).

Новый Fiat Campagnola (неофициальный рендер)

Как видно на опубликованных изображениях, машина копирует по формату родственный Jeep Wrangler, который также принадлежит концерну Stellantis.

Автомобилю достались круглые фары, закрытые металлической решетчатой защитой, выпуклые колесные арки с пластиковыми накладками, многоуровневая решетка радиатора, шноркель, силовые бамперы, а также крупные проушины, предназначенные для закрепления тросов.

Виртуальный внедорожник построен на модульной рамной платформе и по задумке его автора мог бы получить как 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизельный мотор на 200 лошадиных сил, так и 3-литровый бензиновый V6 на 260 «сил».

Появится ли Fiat Campagnola в ближайшем будущем, пока загадка. На данный момент Stellantis работает над электрификацией своих автомобилей и вряд ли решится на подобный проект, особенно с учетом того, что он имеет определенный потенциал отобрать покупателей у хита Jeep Wrangler.