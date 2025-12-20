Преемник бестселлера BMW X4 начинает обретать форму

Компания BMW уже подтвердила, что кроссовер X4 с двигателем внутреннего сгорания покинет ее конвейер. На замену ему ждут некую новую модель, которая будет использовать электрическую тягу. Официальных подробностей о ней пока нет, но, скорее всего, машину назовут iX4. Ее выпуск, по слухам, намечен на 2026 год.

Автомобиль собираются построить на платформе Neue Klasse и дополнить им модель iX3, разделив с этим кроссовером техническую базу.

Портал «Motor1» накануне опубликовал первый рендер нового BMW iX4, судя по которому машина получит кардинальные перемены во внешности в сравнении с актуальным «Икс четвертым». «Паркетнику» может достаться новое оформление передней части кузова в стиле моделей Neue Klasse. Сейчас его активно использует электрический кроссовер iX3, дебютировавший совсем недавно.

Новый BMW iX4 (спекулятивный рендер)

Главным отличием нового iX4 от его родственника в традиционном форм-факторе SUV станет покатая линия крыши с «заваленными» задними стойками. Заднее стекло получит более крутой наклон, а крышка багажника обзаведется небольшим спойлером.

Ожидается, что новый BMW iX4 окажется немного длиннее iX3. Расстояние от бампера до бампера в случае с ним может составить 4,78-метра.

В салоне кроссовера должна дебютировать новая передняя панель, другое руль и большой 17,9-дюймовый центральный дисплей.

Концепция интерьера BMW Neue Klasse в новом BMW iX3

С технической стороны баварское кросс-купе будет повторять характеристики iX3. Это означает, что машине окажется положен аккумулятор на 108 кВт/ч в сочетании с 800-вольтовой архитектурой, способной поддерживать быструю зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт. Производительность электромоторов должна составить порядка 470 лошадиных сил.

За счет более аэродинамичного кузова запас хода iX4 на одном заряде может превысить заявленный для его родственника iX3 800 километров.

Выпуск преемника BMW X4 наладят во второй половине 2026 года (вероятно, не раньше ноября).