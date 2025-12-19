Японский минивэн-хит разжился специальной версией «под старину»

Популярный 7-местный минивэн Honda Step WGN готовится отметить свой 30-летний юбилей. В честь него в Японии появилась специальная версия этого недорогого и вместительного автомобиля «Хонды», отличающаяся эксклюзивными элементами декора и улучшенным оснащением.

В новом юбилейном исполнении Honda Step WGN предлагается как в версии Air EX, так и Spada. Главной особенностью машины является специальная эмблема с названием, по шрифту повторяющая шильдик оригинальной модели из прошлого.

Спецверсия Honda Step WGN

Автомобиль доступен в нескольких вариантах цветов, не предложенных для массового современного Step WGN, в том числе: Platinum White, Meteor Grey и Crystal Black, а также Fjord Blue/Deep Sea Blue и Misty Black/Pomegranate Red.

Спецверсия Honda Step WGN

Спецверсия минивэна сохраняет существующую конфигурацию и оснащен 10,2-дюймовой цифровой комбинацией приборов и 11,4-дюймовым экраном мультимедийной системы. Машина также оборудована интеллектуальной системой связи Honda Connect и системой помощи водителю Honda Sensing.

В список оснащения автомобиля вошли светодиодные фары с датчиками, подогрев сидений второго ряда, амбиентная подсветка салона, система кругового обзора и многое другое.

Продавать спецвыпуск Step WGN, посвященный 30-летию модели, собираются только с одним вариантом силовой установки – гибридом e:HEV с двигателем, рабочий объем которого равен 184 лошадиным силам.

Цены на минивэн уже раскрыты. За него в Японии будут просить от 4 миллионов 100 тысяч иен (примерно 2 миллиона 100 тысяч рублей по текущему курсу).