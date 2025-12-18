В гараже в США нашли Ford GT покрытый плесенью: его забыли там на полтора десятилетия

Так называемые «Капсулы времени» или автомобили, забытые на долгие годы в гаражах и на парковках, то и дело обнаруживают во многих странах мира. Но далеко не всегда, чтобы их «вскрыть» приходится прибегать к костюмам химзащиты.

Один из таких случаев недавно произошел в США, где блогеры с YouTube-канала «VINwiki» обнаружили в одном из гаражей штата Джорджии спорткар Ford GT.

Брошенный почти на 15 лет Ford GT 2006 года, который нашли блогеры в США

Машина 2006 года выпуска простояла внутри на протяжении полутора десятилетий и ее состояние оказалось настолько плачевным, что ее открывателям пришлось прибегнуть к специальным защитным костюмам.

Все дело в плесени, которая буквально заполонила весь салон американского спортивного автомобиля. Весь его кузов покрылся также толстым слоем вьевшейся грязи, отмыть которую вряд ли будет просто.

Ford GT начинал свою жизнь как концепт-кар, разработанный в честь 100-летия компании. Его серийное производство стартовало в 2004 году.

В плане динамических характеристик машина была настоящим зверем. Ее питал 5,4-литровый бензиновый турбомотор V8, развивающий 550 лошадиных сил. С места до 100 километров в час Ford GT разгонялся всего за 3,8-секунды.

«Форд» выпустил всего 4 тысячи 38 единиц таких машин первого поколения, поэтому каждая из них является ценным экземпляром для коллекционеров.

Судьба найденного в гараже Ford GT уже решена. Машина отправится на химчистку и реставрацию, после чего блогеры ее покажут в восстановленном состоянии и снимут о ней видеоролик.