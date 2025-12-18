Рестайлинговый компакт-кроссовер Hyundai Kona показан в новом виде

ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый компакт-кроссовер Hyundai Kona показан в новом виде



Текст: Михаил Романченко
Кроссовер Hyundai Kona второго поколения дебютировал в конце 2022 года. Автомобиль сохранил версию с ДВС, а также гибридную и полностью электрическую модификацию.

В скором времени второй генерации «Коны» придется пережить обновление. Какой сценарий будет использован в модернизации этой популярной корейской SUV-модели недавно предположила студия «NYMammoth». 

Рестайлинговый Hyundai Kona (неофициальный рендер)

Дизайнеры полагают, что в рестайлинге Kona основной упор будет сделан на сходство с представленным совсем недавно концепт-каром Hyundai Crater.

Машине может достаться по-новому оформленная фронтальная часть кузова с узкими пиксельными полосами дневных ходовых огней и отдельными блоками светотехники по краям бампера. 

Концепт-кар Hyundai Crater

В профиль автомобиль, скорее всего, останется прежним, но со слегка более смелыми расширителями колесных арок, а его корма примерит только слегка другие задние фонари.

Часть перемен ждет в том числе салон новой Kona, но о каких именно идет речь пока неизвестно.

Рестайлинговый Hyundai Kona (неофициальный рендер)

Полномасштабные испытания рестайлингового «паркетника» начнутся в 2026 году, после чего машина поступит в продажу. 

Основным соперником на рынке для новой Hyundai Kona выступит недавно сменивший поколение родственный кроссовер Kia Seltos.

Фото:NYMammoth, Hyundai

