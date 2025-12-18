ДомойАвтоновости сегодняХитрая программная настройка в новом Honda Prelude не даст владельцу портить воздух...

Хитрая программная настройка в новом Honda Prelude не даст владельцу портить воздух и будить соседей

Текст: Алексей Шмидт
В сентябре этого года Honda представила новое спортивное купе, получившее название Prelude. Возрождение этого имени обещало от машины впечатляющие мощностные и динамические характеристики, но в каждой из этих дисциплин автомобиль оказался далеко не идеален.

Вишенкой на торте в критике со стороны фанатов этой модели стала система, которую владельцы обнаружили совсем недавно. В машине нажатие на педаль акселератора, стоя на месте, не приводит к появлению никаких звуков или даже поднятию оборотов мотора. 

Honda Prelude нового поколения

Даже нажав газ до упора во время стоянки с заведенным двигателем, новый Prelude не издаст никакого шума, поскольку обороты на приборной панели не сдвинутся с места. 

Первые владельцы таких машин пришли к выводу, что эта особенность связана с уникальной гибридной системой. В ней на низких скоростях автомобиль использует свой электромотор для ускорений. ДВС фактически не участвует в передаче крутящего момента даже когда работает, выступая в роли генератора. Но реальность оказалась гораздо проще.

Гибридная система Honda Prelude нового поколения

Недавно Honda заявила, что все гибридные модели компании, включая Prelude, разработаны таким образом, чтобы не повышать обороты на холостом ходу. 

Это программная функция, отражающая стремление бренда к созданию экологически чистой и экономичной линейки гибридных моделей. 

