Новый большой кросс-купе Renault из Кореи за 2,2 млн рублей могут назвать Filante

Renault готовит свой второй «корейский» проект, известный под заводской документацией как Aurora. Первым был кроссовер Grand Koleos, построенный на платформе Geely Monjaro. А теперь, похоже, речь будет идти о собственном автомобиле «Рено», выпускать который собираются на том же конвейере, что и «Гранд Колеос».

Накануне стало известно, как могут назвать такой кросс-купе. Renault зарегистрировала в Корее название Filante. Ранее частично это имя (Filante Record) в концептуальном электрокаре, похожем на бэтмобиль, который должен был побить рекорд энергетической эффективности.

Прототип нового купе-кроссовера Renault для Южной Кореи

Судя по шпионским фотографиям, новый купеобразный «паркетник» французской марки, выпуск которого наладят в Корее, получит дизайн в стиле европейского SUV Rafale.

Машине достанется длинный кузов с покатой линией крыши и интерьер, который, по слухам, будет напоминать тот, что использован в Grand Koleos.

Агрегатные подробности об этой модели пока не раскрываются, но, вероятнее всего, под капотом кросс-купе разместится гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового турбомотора, которая сейчас ставится в «Гранд Колеос».

Ее максимальная мощность равна 242 лошадиным силам, а средний расход топлива составляет 6,3-литра бензина на 100 км.

Официальный релиз нового купеобразного кроссовера Renault, который могут назвать Filante, запланирован на первую половину 2026 года.

Стартовая цена машины может составить примерно 40 миллионов местных вон или около 2,2-миллиона рублей.