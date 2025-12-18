Toyota GR86 и Mazda MX-5 будут в новом поколении одним и тем же автомобилем

Жизненный цикл актуального поколения спортивной модели Toyota GR86, являющейся копией купе Subaru BRZ, подходит к концу. А это значит, что вскоре первую ждет переход в новое поколение.
Смена генерации сулит этой «Тойоте» серьезные перемены и сделает ее родственником автомобиля совершенно другого автопроизводителя.
Изначально предполагалось, что в новом поколении GR86 будет использовать улучшенную версию платформы GA-N от Lexus IS, но эту «тележку» посчитали слишком устаревшей, поэтому от такой идеи быстро отказались.
Но теперь, если верить слухам, для нового GR86 все же определили архитектуру. И ей окажется платформа Mazda MX-5/Roadster.
Утверждается, что «Тойота» инвестирует средства в модернизацию модульной архитектуры «Мазды» в обмен на возможность использовать ее в своем проекте.
Ранее журналисты писали, что один из главных инженеров Mazda был откомандирован в Toyota для совместной работы над планом развития этой «тележки».
Инсайдеры пишут, что скорее всего, силовым агрегатом для нового Toyota GR86 станет 2-литровый рядный 4-цилиндровый «атмосферник», который сейчас находится в разработке. Это будет безнаддувная модификация турбомотора, положенного новой Celica с 2027 года.
Альтернативным вариантом для проекта GR86 видят 1,6-литровую рядную «тройку» с турбонаддувом, которая хорошо зарекомендовала себя в GR Yaris и GR Corolla.
Премьера следующего поколения Toyota GR86 состоится до 2028 года.