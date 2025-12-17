Маленький «Гелик» показали на реалистичных изображениях

В этом году Mercedes-Benz фактически подтвердил планы по выпуску мини-версии «Гелендвагена». Компактный G-Class был анонсирован руководством штутгартского автопроизводителя и даже уже несколько раз был показан на тизерах. Более того, с недавних пор тестовые прототипы мини-«Геликов» активно колесят по дорогам Европы.

Взяв за основу все визуальные сведения об этом проекте дизайнер студии «Mercedes-Fans» подготовил первые рендерные изображения нового G-Wagen, который в прессе сейчас называют little-G или baby-G.

Если верить виртуальным картинкам, внедорожник получит угловатый кузов, отсылающий к оригинальному «Гелендвагену». Машине достанутся плоские боковины, круглые фары, широкие колесные арки и кофр запасного колеса, установленный на двери багажника.

Новый Mercedes Mini G-Class (неофициальные рендеры)

Традиционной решетки радиатора у автомобиля нет. Вместо нее установлена заглушка, намекающая на электрическую составляющую этой модели.

Изначально считалось, что укороченный G-Class будет полноценным электромобилем, но падение интереса к такому виду машин может заставить штутгартцев пересмотреть свои планы. По крайней мере на момент запуска модели в продажу.

Новый Mercedes-Benz Mini G-Class (неофициальный рендер)

Ожидается, что она будет предложена в виде подключаемого гибрида (PHEV), но в будущем внедорожник все же разживется полностью батарейной модификацией.

Что касается внедорожных качеств, ранее в «Мерседесе» обещали, что машина будет вести себя на офф-роуде практически так же, как «старший» G-Class. Специально ради этого для автомобиля готовили некое подобие классической рамы.

Премьера мини-Гелендвагена, если верить слухам, состоится в ближайшие несколько лет.