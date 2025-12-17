ДомойАвтоновости сегодняМаленький «Гелик» показали на реалистичных изображениях

Маленький «Гелик» показали на реалистичных изображениях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
mercedes baby g class looks like a luxury focused suzuki jimny in unofficial renderings 262760 1 1

В этом году Mercedes-Benz фактически подтвердил планы по выпуску мини-версии «Гелендвагена». Компактный G-Class был анонсирован руководством штутгартского автопроизводителя и даже уже несколько раз был показан на тизерах. Более того, с недавних пор тестовые прототипы мини-«Геликов» активно колесят по дорогам Европы.

Взяв за основу все визуальные сведения об этом проекте дизайнер студии «Mercedes-Fans» подготовил первые рендерные изображения нового G-Wagen, который в прессе сейчас называют little-G или baby-G.

Если верить виртуальным картинкам, внедорожник получит угловатый кузов, отсылающий к оригинальному «Гелендвагену». Машине достанутся плоские боковины, круглые фары, широкие колесные арки и кофр запасного колеса, установленный на двери багажника.

mercedes baby g class looks like a luxury focused suzuki jimny in unofficial renderings 1 1
Новый Mercedes Mini G-Class (неофициальные рендеры)

Традиционной решетки радиатора у автомобиля нет. Вместо нее установлена заглушка, намекающая на электрическую составляющую этой модели.

Изначально считалось, что укороченный G-Class будет полноценным электромобилем, но падение интереса к такому виду машин может заставить штутгартцев пересмотреть свои планы. По крайней мере на момент запуска модели в продажу. 

mercedes baby g class looks like a luxury focused suzuki jimny in unofficial renderings 3 1
Новый Mercedes-Benz Mini G-Class (неофициальный рендер)

Ожидается, что она будет предложена в виде подключаемого гибрида (PHEV), но в будущем внедорожник все же разживется полностью батарейной модификацией. 

Что касается внедорожных качеств, ранее в «Мерседесе» обещали, что машина будет вести себя на офф-роуде практически так же, как «старший» G-Class. Специально ради этого для автомобиля готовили некое подобие классической рамы. 

Премьера мини-Гелендвагена, если верить слухам, состоится в ближайшие несколько лет. 

Фото:Mercedes-Fans.de

Читайте также:

Последние новости:

Ford Fiesta обещает вернуться благодаря Renault: как он...

Заказы льются рекой: маленький гибридный кроссовер Mitsubishi стал...

Mazda хочет сделать свои автомобили чище воздуха, но...

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии как...

Минивэн-хит Nissan обновился и получил новую версию, способную...

«Пламенным сердцем» новой Mazda RX-7 станет инновационный двухроторный...

Больше никакого родства с Subaru: Toyota GR86 следующего...

Внедорожный грузовик Mercedes Unimog разжился юбилейной концепт-версией

Новый суперкар Toyota будет разгоняться от 0 до...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe останется бруталом, но с...

Популярные автомобили с серьезными техническими проблемами по мнению...

В популярном компакт-кроссовере Toyota для Азии обнаружились аномальные...

«Премиальный RAV4» сменит поколение в 2027 году и...

Новый спорткар BMW придется подождать очень долго

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+

error: Content is protected !!