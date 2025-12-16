Рестайлинговый Hyundai Santa Fe останется бруталом, но с важными изменениями

ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Hyundai Santa Fe останется бруталом, но с важными изменениями

Текст: Ростислав Архипов
В 2023 году Hyundai представил свежее поколение семейного кроссовера Santa Fe, наделив машину совершенно новым дизайном. 

Машина приобрела брутальный имидж, но некоторые экстерьерные решения автомобиля подверглись критике. К примеру, его задние фонари с внутренним рисунком в виде литер «H», напоминающих отдельным водителям «гантели» или даже «кости».

Актуальный Hyundai Santa Fe

В скором времени Santa Fe ждет плановый рестайлинг, который может внести коррективы в его внешность, но это вряд ли изменит брутальный характер кроссовера.

Независимая студия-дизайна «Digimods Design» опубликовала первые рендеры обновленного «Санта Фе», предположив, что модернизация сделает машину похожей на «паркетник» Hyundai Nexo 2 поколения.

У младшего родственника более крупный SUV унаследовал его фирменный стиль «Art of Steel» (в переводе «искусство стали»). 

Обновленный Hyundai Santa Fe (неофициальный рендер)

Кроссоверу на спекулятивных изображениях достались схожие фары, решетка радиатора и бамперная группа, а также задние фонари с дизайном в форме квадратов. 

Боковины, если верить рендерам, в проекте нового «Санта Фе» останутся неизменными и, скорее всего, то же самое ждет его техническую часть.

Обновленный Hyundai Santa Fe (неофициальный рендер)

Сейчас этот семейный SUV комплектуется бензиновыми турбомоторами, а также подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Дизельных двигателей у машины в этом поколении нет.

Премьера рестайлингового кроссовера, по слухам, состоится в течение 2026 года.

Фото:Digimods Design

