Рестайлинговый Hyundai Santa Fe останется бруталом, но с важными изменениями

В 2023 году Hyundai представил свежее поколение семейного кроссовера Santa Fe, наделив машину совершенно новым дизайном.
Машина приобрела брутальный имидж, но некоторые экстерьерные решения автомобиля подверглись критике. К примеру, его задние фонари с внутренним рисунком в виде литер «H», напоминающих отдельным водителям «гантели» или даже «кости».
В скором времени Santa Fe ждет плановый рестайлинг, который может внести коррективы в его внешность, но это вряд ли изменит брутальный характер кроссовера.
Независимая студия-дизайна «Digimods Design» опубликовала первые рендеры обновленного «Санта Фе», предположив, что модернизация сделает машину похожей на «паркетник» Hyundai Nexo 2 поколения.
У младшего родственника более крупный SUV унаследовал его фирменный стиль «Art of Steel» (в переводе «искусство стали»).
Кроссоверу на спекулятивных изображениях достались схожие фары, решетка радиатора и бамперная группа, а также задние фонари с дизайном в форме квадратов.
Боковины, если верить рендерам, в проекте нового «Санта Фе» останутся неизменными и, скорее всего, то же самое ждет его техническую часть.
Сейчас этот семейный SUV комплектуется бензиновыми турбомоторами, а также подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Дизельных двигателей у машины в этом поколении нет.
Премьера рестайлингового кроссовера, по слухам, состоится в течение 2026 года.