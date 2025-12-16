«Премиальный RAV4» сменит поколение в 2027 году и станет полноценным кросс-купе

После запуска нового поколения кроссовера Toyota RAV4, «паркетник» Harrier, занимающий в иерархии моделей компании более высокое положение, также готовится к масштабному обновлению.

Японские СМИ пишут, что премьера новой генерации Toyota Harrier запланирована на 2027 год. И вместе с ней эта популярная модель должна сильно измениться, превратившись в купеобразный кроссовер.

Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер)

Инсайдеры пишут, что помимо более покатой линии крыши, чем раньше, «Харриер» должен обзавестись увеличенными размерами кузова, модернизированным дизайном передней части, напоминающим линейку Crown, а также более низкой посадкой.

Длина машины может составить 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1640 мм. Расстояние между осями увеличится до 2770 мм, обеспечив для пассажиров заднего ряда дополнительным пространством для ног.

Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что внутри новый Harrier будет близок к дизайну актуального RAV4 и получит 12,3-дюймовую цифровую приборную панель.

Центральный тачскрин мультимедийной системы увеличится до 14-дюймов, появится 64-цветная амбиентная подсветка салона, а материалы отделки будут улучшены и включат в себя не только высококачественную кожу, но и детали из натурального дерева и алюминия.

В подкапотном пространстве реформенного японского кроссовера, по слухам, разместится 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил. В гибридной версии этот ДВС будет выдавать до 230 л.с., а в подключаемой (PHEV) до 315 «лошадей», расходуя в среднем от 4,2 до 4,6-литров бензина на 100 км.