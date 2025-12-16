«Премиальный RAV4» сменит поколение в 2027 году и станет полноценным кросс-купе

После запуска нового поколения кроссовера Toyota RAV4, «паркетник» Harrier, занимающий в иерархии моделей компании более высокое положение, также готовится к масштабному обновлению.
Японские СМИ пишут, что премьера новой генерации Toyota Harrier запланирована на 2027 год. И вместе с ней эта популярная модель должна сильно измениться, превратившись в купеобразный кроссовер.
Инсайдеры пишут, что помимо более покатой линии крыши, чем раньше, «Харриер» должен обзавестись увеличенными размерами кузова, модернизированным дизайном передней части, напоминающим линейку Crown, а также более низкой посадкой.
Длина машины может составить 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1640 мм. Расстояние между осями увеличится до 2770 мм, обеспечив для пассажиров заднего ряда дополнительным пространством для ног.
Ожидается, что внутри новый Harrier будет близок к дизайну актуального RAV4 и получит 12,3-дюймовую цифровую приборную панель.
Центральный тачскрин мультимедийной системы увеличится до 14-дюймов, появится 64-цветная амбиентная подсветка салона, а материалы отделки будут улучшены и включат в себя не только высококачественную кожу, но и детали из натурального дерева и алюминия.
В подкапотном пространстве реформенного японского кроссовера, по слухам, разместится 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил. В гибридной версии этот ДВС будет выдавать до 230 л.с., а в подключаемой (PHEV) до 315 «лошадей», расходуя в среднем от 4,2 до 4,6-литров бензина на 100 км.