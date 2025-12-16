ДомойАвтоновости сегодняНовый спорткар BMW придется подождать очень долго

Новый спорткар BMW придется подождать очень долго

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
bmw m1 hommage ai 03 1 1

Летом 2024 года в объективы фотошпионов случайно попал загадочный прототип BMW, который тестировался на гоночном треке в плотной маскировке. 

Считалось, что у этого спортивного купе есть будущее и машина скоро (к 2027 году) переродится в серийный спорткар – преемник M1, но, похоже, это не произойдет еще очень долго.

deep drive radnarbenmotoren bmw 2408 jlpmms
Тестовый прототип загадочного спортивного автомобиля BMW

Как сообщает портал «BMW Blog», ссылаясь на собственные достоверные источники, выход в продажу нового спорткара «БМВ» не запланирован на ближайшее десятилетие. Но не все потеряно.

Ранее в этом году генеральный директор M-подразделения баварской марки Франк Ван Меел также подтвердил, что в скором времени ждать новой спортивной модели от компании не стоит. Однако это не значит, что она не может появиться в дальней перспективе.

Копия bmw m1 hommage stage teaser 1 1
Рендер нового спорткара BMW

По словам топ-менеджера немецкой марки, когда для такого автомобиля появится подходящий момент, а руководство BMW Group скажет «Хорошо, дерзайте», компания может приступить к его созданию, но пока таких предложений нет. 

Немецкие журналисты пишут, что помимо нового спорткара у «БМВ» есть дела поважнее. Новая линейка моделей Neue Klasse требует от автопроизводителя колоссальных денежных и временных затрат и проект нишевого спортивного автомобиля не вписывается в долгосрочные планы компании.

Фото:BMW, соцсети
ИСТОЧНИК:BMW Blog

