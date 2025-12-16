Новый спорткар BMW придется подождать очень долго

Летом 2024 года в объективы фотошпионов случайно попал загадочный прототип BMW, который тестировался на гоночном треке в плотной маскировке.

Считалось, что у этого спортивного купе есть будущее и машина скоро (к 2027 году) переродится в серийный спорткар – преемник M1, но, похоже, это не произойдет еще очень долго.

Тестовый прототип загадочного спортивного автомобиля BMW

Как сообщает портал «BMW Blog», ссылаясь на собственные достоверные источники, выход в продажу нового спорткара «БМВ» не запланирован на ближайшее десятилетие. Но не все потеряно.

Ранее в этом году генеральный директор M-подразделения баварской марки Франк Ван Меел также подтвердил, что в скором времени ждать новой спортивной модели от компании не стоит. Однако это не значит, что она не может появиться в дальней перспективе.

Рендер нового спорткара BMW

По словам топ-менеджера немецкой марки, когда для такого автомобиля появится подходящий момент, а руководство BMW Group скажет «Хорошо, дерзайте», компания может приступить к его созданию, но пока таких предложений нет.

Немецкие журналисты пишут, что помимо нового спорткара у «БМВ» есть дела поважнее. Новая линейка моделей Neue Klasse требует от автопроизводителя колоссальных денежных и временных затрат и проект нишевого спортивного автомобиля не вписывается в долгосрочные планы компании.