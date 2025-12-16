Лучше бы ездил на старом: владелец нового Toyota Prius раскритиковал машину за проблемы в мороз

Актуальное, пятое поколение гибрида Toyota Prius было представлено в конце 2022 года. С тех пор машина вышла на все важные для себя рынки сбыта, где по-прежнему пользуется высоким спросом.

Но если взглянуть на то, что говорят о ней владельцы, далеко не всегда это лестные отзывы.

На профильном форуме Toyota Prius в США обладатель этого гибрида 2024 года выпуска в версии Prime (мощностью 220 лошадиных сил) Реми Мейсон поделился как позитивными, так и разочаровывающими моментами, связанными с эксплуатацией его машины.

Toyota Prius Prime 2024 Реми Мейсона

Плюсы:

«Электромотор невероятно мощный. Разгон почти как у спорткара и я легко обгоняю другие автомобили. Запас хода на электротяге постоянно превышает заявленные характеристики. Летом я часто проезжаю без подзарядки свыше 90 км. Машина едет очень плавно, устойчиво, а в ее салоне удивительно тихо».

Однако по словам владельца «Приуса», когда температура за бортом меняется на отрицательные значения, ощущения от автомобиля становятся полностью противоположными.

Минусы:

«По непонятным мне причинам, когда батарея полностью заряжена, но температура на улице -10 градусов по Цельсию или ниже, электромотор работает с перебоями, заставляя машину переключаться в гибридный режим. Даже при нормальной температуре электромотор иногда ненадолго отключается, и автомобиль работает только на гибридном двигателе».

Владельца актуального поколения Toyota Prius в комментариях поддержали и другие обладатели таких машин, полагающие, что таким образом программное обеспечение Toyota агрессивно защищает аккумуляторную систему, отдавая приоритет долговечности, а не производительности. Но многим водителям это не нравится.

Toyota Prius Prime 2024 Реми Мейсона

Кроме того, по словам мужчины, у его Prius есть определенные проблемы с 12-вольтовой батареей:

«12-вольтовая батарея ненадежна. Моя вышла из строя менее чем за год нормальной эксплуатации, но ее заменили по гарантии. Программное обеспечение – еще одна слабая сторона Prius. Чтобы предотвратить разрядку 12-вольтового аккумулятора, дилеру пришлось отключить функцию «проводи домой», на определенное время не выключающую фары после выключения двигателя. Однако вскоре после этого система каким-то образом перезагрузилась и фары снова горят, высаживая аккумулятор».

Но даже это еще не все. В число недостатков машины американец включил сложности с ее самостоятельным обслуживанием, дорогостоящую необходимость замены лобового стекла из-за даже мелких сколов (стекла с нитями электрообогрева), а также ограниченное грузовое пространство.

По словам владельца Prius Prime 2024 года из США, он не может сказать, что автомобиль плохой. Но если бы он знал обо всех его недостатках заранее, особенно с учетом высокой цены, то, вероятно, оставил бы свой старый «Приус» третьего поколения, который был гораздо экономичнее и практичнее.