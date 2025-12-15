ДомойАвтоновости сегодняНовый Hyundai Palisade подтвердил свою исключительную безопасность

Новый Hyundai Palisade подтвердил свою исключительную безопасность

hyundai palisade 2026 australian ncap results 01 1765727940

В последнее время автопроизводители стремятся конкурировать в том числе в дисциплине «безопасность», вкладывая в это огромные средства. Новые модели уже с базовых комплектаций теперь оснащаются более совершенными технологиями безопасности. 

Лучшим индикатором того, насколько автомобиль способен сохранить жизнь, а также здоровье водителя и пассажиров, являются результаты краш-тестов.

hyundai palisade 2026 australian ncap results 05 1765727941
Краш-тест нового Hyundai Palisade организацией ANCAP

В 2022 году кроссовер Hyundai Palisade на тот момент актуального поколения заработал 4-звездочный рейтинг безопасности от организации ANCAP (Австралийская программа оценки новых машин). А теперь через те же испытания предстояло пережить «Палисейду» новой генерации, вышедшему в продажу в этом году. 

В итоге полноразмерному корейскому SUV удалось блестяще пройти через все четыре краш-теста, а именно: на защиту взрослых пассажиров, защиту детей-пассажиров, защиту уязвимых участников дорожного движения и на работу систем помощи водителю. 

hyundai palisade 2026 australian ncap results 09 1765727940

Примечательно, что Palisade хорошо показал себя в тесте на лобовое столкновение во всю ширину кузова. Большой корейский кроссовер набрал в этих испытаниях 7,89 балла из 8 возможных. 

Кроме того, автомобиль обеспечил отличную защиту детей как при лобовом, так и боковом ударе. 

Добиться 5-звездочного рейтинга безопасности машине также удалось благодаря наличию передовых электронных водительских ассистентов, которые в испытаниях срабатывали так, как нужно, предотвращая или минимизируя последствия ДТП. 

Фото:ANCAP

