У популярного минивэна Honda проблемы в Японии: машины почти не продаются

После того, как японский вариант Honda Odyssey был снят с конвейера, японский рынок переключился на импорт этой модели из Китая.

В ноябре этого года этот минивэн прошел через небольшой фейслифтинг, получив в числе обновок солнцезащитные шторки для второго ряда и пару других мелких новшеств.

Honda Odyssey

Несмотря на незначительные доработки, цена «Одиссея» выросла на 286 тысяч иен (почти 150 тысяч рублей), что ударило по интересу к нему со стороны японских покупателей.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на дилеров, обновленный Odyssey столкнулся с трудностями уже спустя месяц после начала продаж и сейчас пользуется гораздо менее высоким спросом, чем его конкуренты.

Новые солнцезащитные шторки второго ряда в обновленном Honda Odyssey

Предложенный в Японии Honda Odyssey после рестайлинга был раскритикован покупателями за «бедное» оснащение.

В арсенал машины в базовой версии не вошли: 10,2-дюймовая цифровая комбинация приборов, 12,3-дюймовая мультимедийная система, обогрев руля, панорамный люк в крыше и другие важные элементы оснащения, многие из которых положены даже «младшим» Honda Freed и Step WGN.

При этом цена Odyssey в Японии достигла 5 миллионов 86 тысяч 400 иен (2,6-миллиона рублей), что практически сопоставимо с ценой более премиального Toyota Alphard.

По словам нескольких дилеров, за месяц с начала продаж они реализовали всего по одному экземпляру «Одиссея». Руководство автосалонов убеждено, что с такой ценой высокого спроса на эту модель в Японии больше не будет.