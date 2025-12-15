Honda CR-V e:HEV вернулся в Японию, но потерпел фиаско: 0 заказов за 2 дня 

На выставке Tokyo Mobile Show компания Honda объявила о возвращении кроссовера CR-V в Японию в бензиново-электрической модификации e:HEV. Предпродажа машины была открыта 12 декабря, но, судя по всему, автомобиль оказался никому не нужен на родном для себя рынке.

Как пишут японские СМИ, за первый уик-энд с начала приема заявок основные дилеры «Хонды» собрали 0 заказов на эту модель.

Отсутствие какого-либо интереса к «гибридному» CR-V в Японии эксперты связывают с сильно завышенной по мнению покупателей ценой таких машин – от 5,1 до 5,8-миллиона иен (2,6 – 3-миллиона рублей).

Напомним, в гибридной версии Honda CR-V актуального поколения оборудован 2-литровым бензиновым мотором, работающим в связке с электрической системой. Максимальная отдача этого тандема равна 204 лошадиным силам, а помогает ему бесступенчатая коробка передач E-CVT.

Переднеприводная версия кроссовера расходует в среднем на каждые 100 км 5-литров бензина, а полноприводная 5,5-литров соответственно.

Вкупе с 57-литровым топливным баком CR-V e:HEV способен проезжать без дозаправки 1128 км в версии 2WD и 1026 км в модификации 4WD.