Новые Toyota RAV4 «поехали» в страны Персидского залива

В мае этого года состоялась официальная премьера нового, шестого по счету поколения кроссовера Toyota RAV4. Для автомобиля было заявлено сразу 180 стран сбыта, на части из которых он должен появиться до конца нынешнего года.

На днях очевидцам из Японии удалось запечатлеть отгрузку новеньких «РАВ4», которые, по слухам, отправляются покорять страны Персидского залива.

Экспортный вариант Toyota RAV4 нового поколения, отправленный в страны Персидского залива

Будут ли ближневосточные RAV4 отличаться от других вариантов этой модели пока неизвестно.

Напомним, в шестой генерации самый популярный кроссовер Toyota серьезно преобразился внешне, получив новое оформление передней части кузова и кормы, а также перелицованные боковины.

Toyota RAV4 нового поколения

Интерьер машины сделали немного современнее, чем он был раньше, интегрировав в него увеличенный «планшет» информационно-развлекательной системы, который в зависимости от комплектации может быть как 10,5-дюймовым, так и 12,9-дюймовым.

Кроме того, кроссовер приобрел новую 12,3-дюймовую виртуальную комбинацию приборов.

Интерьер Toyota RAV4 нового поколения

На момент премьеры новый Toyota RAV4 был заявлен только в двух модификациях, обе из которых оказались гибридными. Первая без возможности подзарядки (так называемый HEV), а вторая с возможностью пополнения заряда (PHEV). Мощность двигателей машины расположилась в вилке от 226 до 320 л.с.

В будущем у этого «паркетника» может появиться также полностью электрическая модификация, но никаких технических подробностей о ней пока не приводится.