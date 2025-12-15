Toyota Camry в панике: новый Kia K5 показали другом обличии

Среднеразмерный седан Kia K5 на данный момент пребывает в третьем по счету поколении. Не так давно машина, являющаяся прямым конкурентом бестселлера Toyota Camry, прошла через рестайлинг и сейчас дожидается плановой смены генерации.

Согласно концепт-артам, опубликованным цифровой студией дизайна «NYMammoth», в новом поколении K5 будет удивлять своими экстерьерными решениями и изменится практически до неузнаваемости.

Концепт-кар Kia Vision Metaturismo

Судя по выложенным рендерам, наиболее примечательной особенностью во внешности этого седана станут новые дневные ходовые огни, расположенные по диагонали.

Этот дизайн основывается на концепции фар, представленной в проекте Vision Metaturismo, отдельные визуальные решения которого ждут в новом Kia K5.

В фарах будут использоваться проекционные светодиодные лампы, а дверные ручки утопят в кузове, как в последних электрических моделях «Киа».

Новое поколение Kia K5 (неофициальный рендер)

Никакой конкретики на тему того, какое оснащение достанется новому «Ка пятому», пока нет. Сроки запуска машины также засекречены.

Актуальный Kia K5, напомним, в Южной Корее продают сразу с четырьмя вариантами силовых агрегатов: 2-литровым бензиновым двигателем, 1,6-литровым бензиновым турбомотором, 2-литровым двигателем, работающем на сжиженном газе, и 2-литровой гибридной установкой.

На зарубежных рынках для этой 4-дверки предложен также 2,5-литровый турбобензиновый ДВС, положенный высокопроизводительной модификации GT.

Цены на актуальный Kia K5 на родине стартуют от 27 миллионов 240 тысяч вон (примерно 1,5-миллиона рублей).