Toyota Camry в панике: новый Kia K5 показали другом обличии

Среднеразмерный седан Kia K5 на данный момент пребывает в третьем по счету поколении. Не так давно машина, являющаяся прямым конкурентом бестселлера Toyota Camry, прошла через рестайлинг и сейчас дожидается плановой смены генерации.
Согласно концепт-артам, опубликованным цифровой студией дизайна «NYMammoth», в новом поколении K5 будет удивлять своими экстерьерными решениями и изменится практически до неузнаваемости.
Судя по выложенным рендерам, наиболее примечательной особенностью во внешности этого седана станут новые дневные ходовые огни, расположенные по диагонали.
Этот дизайн основывается на концепции фар, представленной в проекте Vision Metaturismo, отдельные визуальные решения которого ждут в новом Kia K5.
В фарах будут использоваться проекционные светодиодные лампы, а дверные ручки утопят в кузове, как в последних электрических моделях «Киа».
Никакой конкретики на тему того, какое оснащение достанется новому «Ка пятому», пока нет. Сроки запуска машины также засекречены.
Актуальный Kia K5, напомним, в Южной Корее продают сразу с четырьмя вариантами силовых агрегатов: 2-литровым бензиновым двигателем, 1,6-литровым бензиновым турбомотором, 2-литровым двигателем, работающем на сжиженном газе, и 2-литровой гибридной установкой.
На зарубежных рынках для этой 4-дверки предложен также 2,5-литровый турбобензиновый ДВС, положенный высокопроизводительной модификации GT.
Цены на актуальный Kia K5 на родине стартуют от 27 миллионов 240 тысяч вон (примерно 1,5-миллиона рублей).