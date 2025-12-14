ДомойАвтоновости сегодняЯпонцы, выстраивавшиеся в очередь за 5-дверным Suzuki Jimny, не хотят покупать его...

Японцы, выстраивавшиеся в очередь за 5-дверным Suzuki Jimny, не хотят покупать его обновленную версию

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
suzuki jimny nomade 5p 2025 rouge avg mk bd 9 1

В начале февраля этого года Suzuki представила в Японии новый 5-дверный вариант внедорожника Jimny. Машина получила к названию приставку Nomade и собрала всего за 4 дня свыше 50 тысяч заказов, что вынудило автопроизводителя экстренно остановить продажи машины. 

Возобновить реализацию этой модели Suzuki собирается уже в ближайшее время, причем в обновленной версии. Однако спрос на нее, похоже, будет заметно хуже, чем в предыдущий раз. И на то есть ряд веских причин. 

Suzuki Jimny Nomade

Как пишут японские СМИ, с рестайлингом Suzuki Jimny Nomade подорожал в версии с 5-ступенчатой МКПП на 270 тысяч иен (138 тысяч рублей), а в варианте с 4-скоростным «автоматом» на 170 тысяч иен (87 тысяч рублей). И это сильно ударило по интересу к 5-дверному «Джимни» на родине.

Несмотря на расширенный набор функций и перспективу получить свой автомобиль на ранних сроках после возобновления заказов в январе, почти никто из уже оформивших заявку на Jimny Nomade не захотел менять ее на рестайлинговую модель.

in img01 1
Интерьер Suzuki Jimny Nomade

Одной из главных причин такого поведения, скорее всего, является чрезмерно сильное повышение цен на обновленный внедорожник в сравнении с дорестайлинговым. Японцы умеют считать деньги и негативным образом относятся даже к незначительным повышениям цен на автомобили.

Кроме того, журналисты предполагают, что покупатели таких машин ценят в них отсутствие современных технических новшеств, а расширенный набор различных передовых функций бьет по индивидуальности «Джимни», из-за чего он теряет привлекательность в глазах многих истинных поклонников.

Фото:Suzuki

