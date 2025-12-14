Японцы, выстраивавшиеся в очередь за 5-дверным Suzuki Jimny, не хотят покупать его обновленную версию

В начале февраля этого года Suzuki представила в Японии новый 5-дверный вариант внедорожника Jimny. Машина получила к названию приставку Nomade и собрала всего за 4 дня свыше 50 тысяч заказов, что вынудило автопроизводителя экстренно остановить продажи машины.

Возобновить реализацию этой модели Suzuki собирается уже в ближайшее время, причем в обновленной версии. Однако спрос на нее, похоже, будет заметно хуже, чем в предыдущий раз. И на то есть ряд веских причин.

Suzuki Jimny Nomade

Как пишут японские СМИ, с рестайлингом Suzuki Jimny Nomade подорожал в версии с 5-ступенчатой МКПП на 270 тысяч иен (138 тысяч рублей), а в варианте с 4-скоростным «автоматом» на 170 тысяч иен (87 тысяч рублей). И это сильно ударило по интересу к 5-дверному «Джимни» на родине.

Несмотря на расширенный набор функций и перспективу получить свой автомобиль на ранних сроках после возобновления заказов в январе, почти никто из уже оформивших заявку на Jimny Nomade не захотел менять ее на рестайлинговую модель.

Интерьер Suzuki Jimny Nomade

Одной из главных причин такого поведения, скорее всего, является чрезмерно сильное повышение цен на обновленный внедорожник в сравнении с дорестайлинговым. Японцы умеют считать деньги и негативным образом относятся даже к незначительным повышениям цен на автомобили.

Кроме того, журналисты предполагают, что покупатели таких машин ценят в них отсутствие современных технических новшеств, а расширенный набор различных передовых функций бьет по индивидуальности «Джимни», из-за чего он теряет привлекательность в глазах многих истинных поклонников.