Новый рамный внедорожник Nissan потягается за покупателей с Toyota Land Cruiser

Nissan готовится возродить свой рамный внедорожник Xterra. Несмотря на то, что воскрешение этой знаменитой модели японского автопроизводителя уже подтверждено, компания все еще изучает варианты силовых установок, которые могут лечь в ее основу.

Новый Xterra заявлен как потенциальный конкурент Toyota Land Cruiser. И, скорее всего, как и его оппонент будет полагаться как на ДВС, так и частично на электрическую тягу.

Машину собираются построить на полностью новой платформе Body-on-frame, которая получит родство с новыми поколениями Frontier и Pathfinder. От автомобиля ждут высокого уровня прочности и емкого аккумулятора в гибридной версии.

Новое поколение Nissan Xterra (спекулятивный рендер)

Помимо ДВС, которым может оказаться один из моторов V6, для внедорожника рассматривается сразу несколько разных видов гибридных силовых установок.

К примеру, систему e-Power, где топливный мотор работает как электрогенератор (EREV). Кроме того, есть высокая вероятность, что машину предложат в виде подключаемого гибрида (PHEV).

Сроки запуска нового Nissan Xterra в производство пока не раскрываются, но, скорее всего, машина встанет на конвейер ближе к 2028 году. Ее выпуском займется предприятие компании в Кантоне (Миссисипи, США).