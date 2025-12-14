Больше не купит Subaru: владелец Forester 2018 года сдал машину на свалку за 40 тысяч рублей

Владелец автомобиля Subaru Forester 2018 года выпуска принял решение сдать машину на утилизацию за копейки после того, как ей потребовался дорогостоящий ремонт на пробеге 228 тысяч км.

Своей историей обладатель неудачного «Форестера» поделился на профильном форуме «SubaruForester.org», рассказав, что опыт владения этой машиной несмотря на тщательное техническое обслуживание был для него ужасающим.

По словам мужчины, который называет себя Бобом, он является автомехаником-любителем и помимо планового технического обслуживания с заменой фильтров и качественного масла на пробегах максимум в 6 тысяч километров следил за техническим состоянием автомобиля крайне ответственно.

Кроме того, он всегда ездил только по хорошим дорогам, а основной его пробег был трассовым. Однако его Forester 2018 все равно оказался на свалке гораздо раньше, чем он сам мог подумать.

Проблемы Боба начались еще тогда, когда машина была относительно новой. На пробеге в 56 тысяч км дилер заменил заднюю правую ступицу по гарантии. По мере увеличения пробега серьезность работ возрастала.

Subaru Forester на дилерской стоянке

Так, к примеру, на отметке в 114 тысяч км из строя вышел кондиционер, но его отремонтировали в рамках отзывной кампании, а затем «полетел» его компрессор, который владельцу пришлось менять самостоятельно.

На пробеге 154 тысячи км начала разваливаться подвеска. Сначала вышла из строя передняя шаровая, затем передний приводной вал со стороны водителя с ШРУСами и сальником дифференциала.

Когда одометр достиг отметки в 228 тысяч км, потребовал замены радиатор, оба подшипника задних колес и часть выхлопной системы.

Вишенкой на торте стала утечка из прокладки головки блока цилиндров, которая потребовала бы для него внушительного счета за ремонт около 4 тысяч долларов (примерно 320 тысяч рублей).

Терпение мужчины вышло и, по его словам, он продал машину на металлолом всего за 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей) на пробеге 228 тысяч 800 км, а также пообещал самому себе, что больше не купит автомобиль Subaru.