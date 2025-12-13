«Уничтожителя» Skoda Octavia Combi от Dacia заметили в Альпах

Сегмент европейских компактных универсалов, где правит баллом Skoda Octavia Combi, ожидает скорого пополнения некой совершенной новой моделью. Ее разработкой сейчас занимается румынский бренд Dacia (входит в состав Renault Group).

Накануне эту семейную модель заметили во время испытаний в Альпах, а местные журналисты раскрыли о ней первые неофициальные подробности.

Универсал, по слухам, носит имя C-Neo и готовится к премьере в 2026 году. Автомобиль будет иметь длину около 4,6-метра и расположится в C-сегменте, оказавшись более крупной и премиальной альтернативой модели Dacia Jogger.

В основе машины будет лежать платформа CMF-B. Это та же самая архитектура, что и в случае с третьей генерацией кроссовера-бестселлера Duster и совершенно нового SUV Dacia Bigster.

Ожидается, что универсал C-Neo приобретет слегка увеличенный дорожный просвет, а также получит защиту лакокрасочного покрытия крыльев.

Тестовый прототип Dacia C-Neo, замеченный в Альпах

Машине должна достаться агрессивная передняя часть кузова с новой Y-образной световой схемой, крупная решетка радиатора и рельефный капот, которые будут повторять эти элементы дизайна, примененные ранее в новых Duster и Bigster. За счет длинной колесной базы внутри должно оказаться очень просторно, но насколько, пока сказать невозможно.

Вместе с платформой CMF-B новинка Dacia может унаследовать у своих кроссоверов-родственников их 1,2-литровый 3-цилиндровый турбогибридный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, полноценный гибрид E-Tech на 155-160 «сил», а также мотор, работающий на сжиженном газе.

С выходом в продажу универсал C-Neo должен навязать борьбу не только Skoda Octavia Combi, но и Peugeot 308 SW. От машины ждут доступной цены, которая в «топовой» версии составит максимум 25-30 тысяч евро (2,3 – 2,8-миллиона рублей), что намного ниже, чем у его известных оппонентов.