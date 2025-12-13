«Корейский BMW» возвращается: пока только в фантазиях независимых дизайнеров

В 2017 году Kia удивила автомобильную общественность, выпустив новый спортивный лифтбэк Stinger.

Машину позиционировали как доступного конкурента BMW и Audi, а также хвалили за многие качества, в том числе дизайн. Но сделать из «Стингера» бестселлер так и не удалось, а в конце 2022 года стало известно, что этот фастбэк снимают с конвейера.

С тех пор, как Stinger вывели из ассортимента Kia, периодически ходят слухи о планах выпуска его преемника. Взяв эти спекуляции за основу независимый художник студии «Digimods Design» представил как мог бы выглядеть этот автомобиль, если бы вернулся в 2027 году.

Kia Stinger нового поколения (спекулятивный рендер)

На рендерных изображениях новый Kia Stinger получил более агрессивный дизайн передней части кузова, чем раньше, с выразительными вертикальными светодиодными фарами и широкой современной радиаторной решеткой.

Линии кузова стали более спортивными, колеса получили дизайн в стиле электрической линейки Kia EV, а задние фонари обзавелись тонкой перемычкой между двумя бумерангообразными блоками.

Kia Stinger нового поколения (спекулятивный рендер)

Какими двигателями могли бы укомплектовать возрожденный «Стингер» автор изображений умалчивает, но перед уходом машина (финальная версия Tribute Edition) оснащалась 3,3-литровым бензиновым битурбированным мотором V6. Привод можно было выбирать между передним или полным.