«Корейский BMW» возвращается: пока только в фантазиях независимых дизайнеров

В 2017 году Kia удивила автомобильную общественность, выпустив новый спортивный лифтбэк Stinger.
Машину позиционировали как доступного конкурента BMW и Audi, а также хвалили за многие качества, в том числе дизайн. Но сделать из «Стингера» бестселлер так и не удалось, а в конце 2022 года стало известно, что этот фастбэк снимают с конвейера.
С тех пор, как Stinger вывели из ассортимента Kia, периодически ходят слухи о планах выпуска его преемника. Взяв эти спекуляции за основу независимый художник студии «Digimods Design» представил как мог бы выглядеть этот автомобиль, если бы вернулся в 2027 году.
На рендерных изображениях новый Kia Stinger получил более агрессивный дизайн передней части кузова, чем раньше, с выразительными вертикальными светодиодными фарами и широкой современной радиаторной решеткой.
Линии кузова стали более спортивными, колеса получили дизайн в стиле электрической линейки Kia EV, а задние фонари обзавелись тонкой перемычкой между двумя бумерангообразными блоками.
Какими двигателями могли бы укомплектовать возрожденный «Стингер» автор изображений умалчивает, но перед уходом машина (финальная версия Tribute Edition) оснащалась 3,3-литровым бензиновым битурбированным мотором V6. Привод можно было выбирать между передним или полным.