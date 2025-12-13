ДомойАвтоновости сегодня«Корейский BMW» возвращается: пока только в фантазиях независимых дизайнеров

«Корейский BMW» возвращается: пока только в фантазиях независимых дизайнеров

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 13 в 17.11.11

В 2017 году Kia удивила автомобильную общественность, выпустив новый спортивный лифтбэк Stinger. 

Машину позиционировали как доступного конкурента BMW и Audi, а также хвалили за многие качества, в том числе дизайн. Но сделать из «Стингера» бестселлер так и не удалось, а в конце 2022 года стало известно, что этот фастбэк снимают с конвейера.

С тех пор, как Stinger вывели из ассортимента Kia, периодически ходят слухи о планах выпуска его преемника. Взяв эти спекуляции за основу независимый художник студии «Digimods Design» представил как мог бы выглядеть этот автомобиль, если бы вернулся в 2027 году.

Снимок экрана 2025 12 13 в 17.10.46
Kia Stinger нового поколения (спекулятивный рендер)

На рендерных изображениях новый Kia Stinger получил более агрессивный дизайн передней части кузова, чем раньше, с выразительными вертикальными светодиодными фарами и широкой современной радиаторной решеткой.

Линии кузова стали более спортивными, колеса получили дизайн в стиле электрической линейки Kia EV, а задние фонари обзавелись тонкой перемычкой между двумя бумерангообразными блоками.

Снимок экрана 2025 12 13 в 17.11.00
Kia Stinger нового поколения (спекулятивный рендер)

Какими двигателями могли бы укомплектовать возрожденный «Стингер» автор изображений умалчивает, но перед уходом машина (финальная версия Tribute Edition) оснащалась 3,3-литровым бензиновым битурбированным мотором V6. Привод можно было выбирать между передним или полным. 

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+