У одного кроссовера Subaru не будет базового полного привода: он электрический

Текст: Михаил Романченко
Subaru заработал репутацию автопроизводителя, который готов к любым дорожным испытаниям. Долгие годы все кроссоверы «Субару» оснащались полным приводом уже с базовой комплектации, но в попытке сделать свою новую модель дешевле компания пошла на нестандартный шаг – отказалась от 4WD.

Этот автомобиль носит имя Uncharted. Его премьера состоялась накануне. Машина представляет собой кроссовер, разработанный совместными усилиями Subaru и Toyota.

«Паркетник» фактически является двойником американской версии Toyota C-HR, разделяя с ней дизайн экстерьера и интерьера.

Subaru Uncharted

У автомобиля нет полного привода в базовой комплектации, но его можно заказать в виде опции. Доплата за версию 4WD составит 6 тысяч 250 долларов (500 тысяч рублей) при базовой цене в 35 тысяч долларов (2,8-миллиона рублей).

Автомобили с передним приводом будут обладать мощностью в 221 л.с. и расчетным запасом хода около 480 км. Добавление полного привода подразумевает двухмоторную конфигурацию мощностью 338 л.с. и расчетный запас хода примерно в 458 км.

Интерьер Subaru Uncharted

Все кроссоверы в стандартной комплектации будут оснащены 7-дюймовой цифровой приборной панелью и самым большим в истории Subaru 14-дюймовым центральным сенсорным экраном. 

Система поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto и имеет две беспроводные зарядные панели мощностью 15 Вт.

Первым и основным рынком сбыта для Subaru Uncharted станут Штаты, где продажи машины начнутся в следующем году.

