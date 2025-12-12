Subaru лишилась звания самого надежного автопроизводителя

В прошлом году Subaru совершила невозможное и неожиданным образом обошла в рейтинге прогнозируемой надежности Toyota. Заголовки в мировой автомобильной прессе, рассказывающие об этом, шокировали большую часть автомира. Но спустя год, похоже, маятник качнулся в обратную сторону.

В новом исследовании журнала «Consumer Reports» опросили владельцев автомобилей возрастом до 25 лет о серьезных поломках, с которыми они сталкивались на протяжении последнего года. Затем на основе этих данных была сформирована оценка прогнозируемой надежности автомобильных брендов по состоянию на 2026 год.

Эксперты этого американского портала отмечают, что Subaru десятилетиями работала над повышением надежности своей линейки автомобилей и сейчас вносит изменения в устоявшиеся модели реже, чем ее более крупные конкуренты, сохраняя детали, доказавшие свою долговечность. А то, что работает не так, как нужно, подвергается модернизации. Именно это помогло «Субару» стать лучшей в прошлом году, но не в этом.

По итогам 2025 года Toyota вернула себе первое место в рейтинге автомобильных брендов с самой высокой прогнозируемой надежностью, а Subaru заняла только вторую строчку.

Впрочем, ей все же удалось опередить люксовое подразделение Toyota – Lexus, застолбившего за собой третью позицию.

Самая высокая оценка прогнозируемой надежности среди моделей Subaru пришлась на модель Impreza. Совсем немного от нее отстал Crosstrek, спортивные автомобили BRZ и WRX заработали оценку «выше среднего», а самой низкорейтинговой моделью компании оказался большой 3-рядный кроссовер Ascent.