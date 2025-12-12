ДомойАвтоновости сегодняНовый BMW X5 понравится даже скептикам

Новый BMW X5 понравится даже скептикам

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
SnapInsta.to 598826331 18087514844061110 1526189333184566776 n 1

Несколько лет назад компания BMW решила возродить концепцию Neue Klasse, но в современной обертке. 

Первым кроссовером баварской марки, дизайн которого был спроектирован с оглядкой на этот фирменный стиль, стал новый iX3, отдалившийся от классического X3. А теперь по похожей схеме хотят модернизировать и бестселлер X5.

Актуальный «Икс пятый» продается с 2018 года. Два года назад эта модель пережила рестайлинг, так что следующим шагом в ее развитии станет переход в новое, пятое по счету поколение.

SnapInsta.to 590430098 18087514862061110 2476847176675423099 n 1
BMW X5 пятого поколения (спекулятивный рендер)

Цифровой художник студии «Sugar Design» поделился спекулятивными рендерами нового BMW X5, спроектировав дизайн машины с учетом фирменного стиля Neue Klasse.

Машина на изображениях оказалась внешне сильно похожа на iX3, получив аналогичное оформление радиаторной решетки, визуальной слившейся с фарами, а также схожие бамперы. 

Боковины будут перелицованы за счет выштамповок над колесными арками, а корма приобретет вытянутые фонари с зигзагообразной световой начинкой и штрихами. 

SnapInsta.to 590410852 18087514853061110 1693559571033900407 n 1
BMW X5 пятого поколения (спекулятивный рендер)

Продавать BMW X5 пятого поколения планируют как с бензиновыми и дизельными двигателями, так и с подключаемыми гибридами и даже в полностью «батарейной» модификации (iX5). Позднее (ближе к 2028 году) у машины появится водородная версия. 

Официальный дебют новой генерации «Икс пятого» запланирован на первые кварталы 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Sugar Design

Читайте также:

Последние новости:

Маленький «Гелендваген» уже не за горами: как он...

Новый бэби-Land Cruiser от Toyota показался в версии...

Новый минивэн Nissan для небогатых представят меньше, чем...

7 машин, использующих моторы Mercedes, но не являющихся...

Самый бюджетный Toyota Land Cruiser будет не положен...

Новое поколение минивэна Toyota Hiace уже не за...

В Россию привезли самый качественный минивэн в мире

Новый Volkswagen Tiguan успешно выдержал все испытания на...

Гендиректор Peugeot уверен, что его компания может делать...

Двух японских автопроизводителей раскритиковали за падение надежности

Крошечный минивэн Toyota стал уютной микро-спальней на колесах 

Тайный автомобильный тестовый полигон в Южной Африке был...

Новый китайский люксовый седан с кинотеатром в салоне,...

Кроссовер-хит от Kia показался в новом поколении

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+