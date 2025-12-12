Новый BMW X5 понравится даже скептикам

Несколько лет назад компания BMW решила возродить концепцию Neue Klasse, но в современной обертке.

Первым кроссовером баварской марки, дизайн которого был спроектирован с оглядкой на этот фирменный стиль, стал новый iX3, отдалившийся от классического X3. А теперь по похожей схеме хотят модернизировать и бестселлер X5.

Актуальный «Икс пятый» продается с 2018 года. Два года назад эта модель пережила рестайлинг, так что следующим шагом в ее развитии станет переход в новое, пятое по счету поколение.

BMW X5 пятого поколения (спекулятивный рендер)

Цифровой художник студии «Sugar Design» поделился спекулятивными рендерами нового BMW X5, спроектировав дизайн машины с учетом фирменного стиля Neue Klasse.

Машина на изображениях оказалась внешне сильно похожа на iX3, получив аналогичное оформление радиаторной решетки, визуальной слившейся с фарами, а также схожие бамперы.

Боковины будут перелицованы за счет выштамповок над колесными арками, а корма приобретет вытянутые фонари с зигзагообразной световой начинкой и штрихами.

BMW X5 пятого поколения (спекулятивный рендер)

Продавать BMW X5 пятого поколения планируют как с бензиновыми и дизельными двигателями, так и с подключаемыми гибридами и даже в полностью «батарейной» модификации (iX5). Позднее (ближе к 2028 году) у машины появится водородная версия.

Официальный дебют новой генерации «Икс пятого» запланирован на первые кварталы 2026 года.