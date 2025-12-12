Новый минивэн Nissan для небогатых представят меньше, чем через неделю

ДомойАвтоновости сегодняНовый минивэн Nissan для небогатых представят меньше, чем через неделю

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
WhatsApp Image 2025 12 11 at 8.04.52 PM 1

Компания Nissan готовится к официальной премьере своего нового бюджетного минивэна, основным рынком сбыта которого станет Индия. Дебют пока безымянного автомобиля намечен на 18 декабря.

Японский автопроизводитель пока ограничился только тизерами новой модели, но индийские инсайдеры пишут, что машина будет спроектирована на «реношной» платформе CMF-A, которая ранее досталась схожей по формату модели Renault Triber. 

Ожидается, что внешне новинка «Ниссан» окажется сильно похожа на брата по архитектуре, но отличится от него уникальной передней частью кузова с большой решеткой радиатора, обрамленной новыми фарами, другим передним бампером и капотом с глубокими выштамповками.

new nissan low cost mpv teased
Тизер нового компактного минивэна Nissan

Несмотря на компактные размеры новый минивэн Nissan будет вмещать внутри до семи пассажиров.

Что касается его технической части, то под капотом автомобиля ждут тех же двигателей, что и в его родственнике Renault Triber. Это 1-литровый 3-цилиндровый бензиновый атмосферный мотор, работающий в паре с 5-стуенчатой МКПП, а также 5-скоростным «автоматом».

Не исключен вариант также с литровым турбомотором, но он вряд ли будет доступен для минивэна с момента его запуска в продажу, намеченного на начало следующего года.

Фото:Nissan

