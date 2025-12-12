7 машин, использующих моторы Mercedes, но не являющихся его собственностью

ДомойАвтоновости сегодня7 машин, использующих моторы Mercedes, но не являющихся его собственностью

Текст: Алиса Шашкова
Штутгартский автопроизводитель обладает огромным опытом в создании двигателей, сравниться с которым могут лишь отдельные из его многочисленных конкурентов. 

Вот как выглядит список из 7 автомобилей, которые приводятся в движение мотором «Мерседес», но не являются собственностью этой компании.

Isdera Imperator

Дизайнер Porsche Эберхард Шульц хотел разработать автомобиль, который будет похож на легендарный Mercedes W198 Gullwing. Но получилось нечто иное. 

За создание машины отвечала немецкая тюнинг-компания BB Auto Exclusiv. В итоге Porsche дала Шульцу разрешение на выпуск автомобиля, отсюда и трехлучевая звезда на передней части кузова.

В качестве двигателя был выбран 6,9-литровый мотор V8 от Mercedes. Затем его заменил более легкий 5-литровый V8, а еще позднее двигатель M119, разработанный AMG. Мощность моторов варьировалась от 300 до 390 лошадиных сил (в поздних версиях).

Renault и Dacia

Mercedes известен сотрудничеством со многими автопроизводителями. 1,3-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, частично созданный усилиями штутгартских инженеров, сегодня можно найти даже в моделях Renault и Dacia.

Infiniti Q50

Японский седан, который использует под капотом не двигатель Nissan, а 2,2-литровый турбодизельный мотор Mercedes. Примечательно, но это не единственный Infiniti с немецким двигателем. Q30 также комплектовался различными вариантами моторов штутгартской марки и заимствовал многие детали у A-Class.

Maybach 57 C

Сейчас Maybach является люксовым подразделением Mercedes, но изначально это был независимый бренд, оснащавшийся моторами AMG.

Модель 57 C комплектовалась атмосферным двигателем V12 мощностью 612 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, ассистировала которому пятискоростная автоматическая коробка передач. 

Aston Martin Vantage

Британский спортивный автомобиль, использующий 4-литровый мотор с двойным турбонаддувом от AMG. Его максимальная мощность равна 510 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 685 Нм.

Aston Martin DB11

Еще один представитель линейки «Астон Мартин», которому оказался положен двигатель AMG. В базовых версиях DB11 достался 510-сильный 4-литровый агрегат с двумя турбокомпрессорами, с которым машина разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,9-секунды. 

Pagani Huayra

Итальянский бренд всегда выбирал двигатели AMG. И это было связано с одной очень интересной историей. 

Многократный чемпион Формулы-1 Хуан Мануэль Фанхио, в свое время побеждавший в том числе за рулем болидов компании Mercedes, помог своему другу Горацио Пагани заполучить для его первого автомобиля мотор штутгартской марки Daimler V12. С тех пор все модели Pagani оснащаются двигателями Mercedes-Benz.

